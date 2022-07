L’Eurocambra aprova considerar el gas i la nuclear com a energia verda

El Parlament Europeu ha donat llum verda avui a la proposta de la Comissió Europea que qualifica el gas natural i l’energia nuclear com a energies verdes. Els diputats del ple d’Estrasburg han votat en contra de l’esmena que rebutjava la classificació d’aquests combustibles fòssils com a sostenibles pel mercat financer amb 328 vots en contra, 278 vots a favor i 33 abstencions.

La llei, presentada a principis d’any per la Comissió Europea, aborda la l’energia verda al sector financer, per tant, regula quines inversions poden realitzar-se a la Unió Europea amb el segell de sostenible. Ara, la legislació haurà de ser aprovada pel Consell de la Unió Europea.

El Consell té fins el dia 11 de juliol per decidir si ho veta

El Consell de la Unió Europea, ara, té fins el dia 11 de juliol per decidir si per prendre la decisió sobre si veta la proposta de la Comissió, del Parlament Europeu que ha aprovat avui. Si el Consell dona llum verda, la llei entrarà en vigor l’any que ve.

Hi ha hagut una certa polèmica al considerar el gas i la nuclear com a energia verda i és que diversos eurodiputats dels principals grups polítics han dut a terme una campanya per frenar en contra, defensant que cal evitar la dependència del gas rus i que els combustibles fòssils no es poden classificar com a verds.

Votació al ple del Parlament Europeu a Brussel·les / Parlament Europeu

La comissió vol deixar de dependre del gas rus

La Comissió Europea també vol deixar de dependre com abans millor de l’energia i dels combustibles fòssils que provenen de Rússia. Per això, la Comissió va crear un grup de treball específic per estudiar les viabilitats i intentar complir aquests objectius. Aquesta divisió donarà suport a la Plataforma d’Energia de l’UE per intentar implementar els objectius del pla REPower EU