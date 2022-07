Eurodiputats rebutgen el gas i l’energia nuclear com a sostenibles

L’Eurocambra vota aquest dimecres la nova “taxonomia de la Unió Europea” (UE), classificació que serveix per identificar quines inversions i projectes són perjudicials per al medi ambient. Abans, però, diversos eurodiputats dels principals grups de l’Eurocambra han rebutjat la proposta de considerar el gas i l’energia nuclear com a inversions sostenibles.

Parlamentaris del Partit Popular Europeu (PPE), Socialistes i Demòcrates, Renovar Europa, els Verds i l’Esquerra han donat suport a una esmena que exclou el gas i les nuclears de la taxonomia, tot i que dubten si tirarà endavant.

L’eurodiputada Silvia Modig, del grup parlamentari de l’Esquerra, ha aclarit que “la taxonomia no prohibeix res, només classifica, i assegurarà que les persones puguin escollir si els seus estalvis s’inverteixen en combustibles fòssils o energies renovables”.

“El món ens mira. Si Europa, que pretén liderar el món en la lluita contra el canvi climàtic, classifica una energia fòssil com a verda, tindrà conseqüències a tot el món”, ha dit l’eurodiputat del grup dels Verds Bas Eickhout.

Votació al ple del Parlament Europeu a Brussel·les / Parlament Europeu

Dependència del gas rus

Un dels principals objectius de l’esmena és, també, evitar la dependència del gas rus. “No som ingenus, entenem que no podem eliminar la dependència del gas d’un dia per l’altre, però no podem afirmar que els combustibles fòssils són verds, tant pel nostre clima com per la dependència de Rússia”, ha afirmat la diputada del grup Renovar Europa Emma Wienser.

La diputada ucraïnesa convidada a la roda de premsa pels europarlamentaris, Sovsun Inna, ha afirmat que “la Unió Europea no pot donar suport a Ucraïna i al mateix temps construir la seva economia sobre el gas rus barat”. “Avui, la situació geopolítica és completament diferent de la de principis de febrer, quan la Comissió Europea va presentar el document”, ha afegit Inna.