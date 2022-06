La UE prepara un pla d’emergència per futurs talls del gas rus

La Unió Europea (UE) es prepara per a nous talls de subministrament de gas rus. I és que d’ençà que va començar la guerra a Ucraïna i les tensions, Rússia ha decidit penalitzar Europa amb el seu gas. Així doncs, els líders polític europeus s’han reunit per decidit com afrontar la situació, Després de la cimera de caps d’estat i de govern, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que presentaran al juliol un pla d’emergència perquè el bloc comunitari estigui preparat per fer front a més talls del gas rus. D’altra banda, la presidenta de la Comissió Europea ha assegurat que després de l’estiu també presentaran mesures per fer front a nivell europeu a l’augment del preu de l’energia.

L’Eurocambra durant la presentació del pla de recuperació de la Comissió Europea / ACN

Von der Leyen ha justificat la necessitat d’un pla europeu per fer front a possibles nous talls del gas rus perquè les mesures estatals poden perjudicar el mercat únic. Per la presidenta de la Comissió Europea, el “patró” de comportament de Rússia dels últims mesos i anys fa que no es puguin descartar més talls del subministrament. “Hem de tenir una visió global de la situació a tota la UE i preparar les mesures que puguem prendre”, ha subratllat. En el terreny econòmic, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha subratllat que la inflació és una “gran preocupació” per als líders europeus, especialment per l’augment dels preus de l’energia i l’alimentació.

Comunitat Política Europea

En la trobada, els líders europeus també han abordat la proposta d’una Comunitat Política Europea. El president francès, Emmanuel Macron, ha explicat que aquest fòrum de cooperació entre països europeus es podria trobar per primer cop després de l’estiu a Praga, ja que la República Txeca tindrà aleshores la presidència rotatòria del Consell.

Les conclusions dels 27 apunten que la Comunitat Política Europea serà una “plataforma de coordinació política” oberta a totes les democràcies europees. “L’objectiu és impulsar un diàleg polític i de cooperació per abordar qüestions d’interès comú per tal de reforçar la seguretat, estabilitat i la prosperitat del continent europeu”, diuen les conclusions. Tant Macron com Michel han remarcat que “en cap cas” es tracta d’una alternativa a l’adhesió a la UE. La iniciativa es va debatre just després de la reunió dels 27 amb els líders dels Balcans Occidentals, que van marxar amb les mans buides de Brussel·les.