Brussel·les aprova definitivament el topall del gas per a Espanya i Portugal

Llum verda a Espanya i Portugal per aplicar l’excepció ibèrica en el preu del gas. La Comissió Europea ha aprovat aquest dimecres el topall del gas per a Espanya i Portugal que ambdós països van aprovar ara fa tres setmanes amb un decret llei que havia de ser validat pel bloc comunitari. En principi aquesta aprovació de la Comissió Europea permetrà a Espanya abaratir el preu de la llum, disparat des de fa prop d’un any.

Justament aquest dimecres al matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez s’havia mostrat convençut que la Comissió Europea aprovaria imminentment aquest topall per al gas i ha assegurat que en cas que passés -com finalment ha ocorregut- aquest entraria “automàticament” en vigor perquè es convalidaria el reial decret aprovat el passat dijous. “L’aprovació suposarà una reducció d’entre un 15 i un 20% en el preu de l’electricitat per a famílies i empreses”, ha xifrat Sánchez des del faristol del Congrés dels diputats, on ha comparegut per informar la resta de grups de la trobada del darrer Consell Europeu.

A més, Sánchez ha assegurat que aquest topall tindrà un “important efecte de protecció” davant “augments futurs del preu del gas” que pugui patir Espanya. En aquest sentit, el president espanyol ha recordat que Espanya pot jugar “un paper molt rellevant” com alternativa al gas rus, ja que compta amb el 38% de la capacitat de regasificació de tota Europa.

La Unió Europea s’escuda en la invasió russa d’Ucraïna

“La mesura temporal aprovada avui permetrà a Espanya i Portugal abaixar els preus per als consumidors, que s’han vist durament colpejats per l’augment dels preus de l’electricitat a conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna”, ha assegurat la vicepresidenta de la Comissió Europea, Margrethe Vestager.

Malgrat aquestes afirmacions de la també responsable de Competència a nivell europeu, el cert és que els preus de la llum es van disparar molt abans del començament de la invasió russa, que fa cent dies que dura. De fet, segons les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el preu del gas al mercat majorista de l’Estat espanyol va tancar l’any 2021 amb un preu sis vegades més alt que el 2020.

El que sí que és cert és que la invasió russa ha complicat la situació amb el gas a Europa. Per aquest motiu, davant la possibilitat que el president rus, Vladimir Putin, decideixi tallar l’aixeta del gas, la Unió Europea ja està treballant amb alternatives per no dependre tant del gas rus. Aquestes encara s’estan estudiant, però la intenció del bloc comunitari és anar reduint poc a poc la dependència de Rússia i buscar altres vies per importar el gas, com podria ser Algèria. Aquesta opció, però, no seria la més adequada per Espanya, sobretot ara que Algèria ha trencat les relacions amb l’estat espanyol pel canvi de posicionament sobre el Sàhara.

Preus limitats durant un any

Vestager ha admès que les economies d’Espanya i Portugal estan patint “perturbacions serioses”, però ha assenyalat que la Comissió Europea s’ha demorat perquè havia de verificar que no s’afectaria negativament el mercat comunitari. Així, la llum verda al topall del gas també suposa el compromís d’aquests dos països de la Península Ibèrica a fer reformes a nivell nacional per augmentar la resistència dels seus sistemes elèctrics.

Aquest topall del gas que s’ha aprovat avui durarà dotze mesos i permetrà limitar el preu d’aquesta energia i per tant rebaixar el de la llum, que hi està condicionat. Aquest mecanisme excepcional per la península ibèrica va ser aprovat per la resta de membres de la Unió Europea en considerar que Portugal i Espanya són “illes energètiques” i per tant aquesta mesura va conforme amb les normes europees.