Von der Leyen i Borrell viatjaran a Kíiv per reunir-se amb Zelenski

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i l’Alt Representant de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, viatjaran aquesta setmana a Kíev per reunir-se personalment amb el president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, en un gest de suport previ a la conferència de donants. Von der Leyen i Borrell aniran a la capital ucraïnesa abans de l’esdeveniment organitzat dissabte a Varsòvia per recaptar fons, segons un portaveu de l’Executiu comunitari, Eric Mamer, que no ha concretat dates.

La cap de la Comissió i el principal responsable diplomàtic de la UE segueixen així l’estela de la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, que la setmana passada es va convertir en el primer alt càrrec del bloc a viatjar a Ucraïna des de l’inici de la invasió. Abans ho havien fet diversos dirigents europeus, però en nom propi i no dels Vint-i-set, com sí que serà el cas de Von der Leyen i Borrell. Aquesta nova visita arriba en ple debat sobre un possible enduriment de les sancions per les matances de civils a zones properes a Kíev.

Sancions al petroli i carbó rus

La Comissió Europea considera “una opció” incloure l’energia al proper paquet de sancions en resposta a la invasió russa a Ucraïna, unes sancions que contemplarien el petroli i el carbó, però per a les quals no s’ha referit al gas, considerant que la decisió requereix del consens i la unitat de tots els Estats membres, segons informa l’agència Europa Press.

Preguntat pels elements que inclouran les properes sancions a la seva entrada a la reunió de ministres d’Economia dels Vint-i-set, el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, s’ha assenyalat que hi ha discussions “sobre el que es pot fer al sector energètic, com el carbó i el petroli” i al sector del comerç.

Respecte a l’aplicació de sancions al petroli i al carbó rus, excloent-ne el gas, Dombrovskis ha assenyalat que per a la Comissió Europea “és una opció” però ha incidit que cal trobar un punt de consens entre els Estats membres. A més, ha assenyalat la importància a aplicar un paquet de sancions “fort” i “creïble” en resposta a les “atrocitats” que les forces militars russes estan perpetrant a Ucraïna.

Una posició similar és la que ha manifestat el ministre francès d’Economia i Finances, Bruno Le Maire, que ha afirmat que es podrien aplicar sancions sobre el sector energètic. Després de l’atac militar del cap de setmana passat a la localitat ucraïnesa de Butxa, “hi ha una determinació total dels Vint-i-set Estats membre de reforçar sancions”, ha explicat Le Maire, que ha puntualitzat que perquè aquestes siguin efectives hi ha d’haver unitat i consens entre tots els països de la UE.