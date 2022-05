Nova maniobra de l’unionisme espanyol contra l’independentisme des de l’Eurocambra

L’unionisme espanyol torna a activar-se contra els eurodiputats independentistes, especialment contra els tres exiliats –pendents de la seva immunitat al TGUE–, amb una nova maniobra. El Parlament Europeu ha anunciat aquest dimecres que no pot verificar les credencials de les actes dels eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comin i, d’ERC, Jordi Solé, que substitueix a Oriol Junqueras. És a dir, que el president del comitè d’Assumptes Jurídics de l’Eurocambra, Adrián Vázquez, que és de Ciutadans (Cs), és el que ha comunicat aquest suposat dubte i inconvenient administratiu i ha demanat que la Junta Electoral Central (JEC) espanyola hi tingui la última paraula. Tot i així, el mateix Vázquez ha admès que, de moment, a afectes pràctics encara no suposaria cap problema perquè seguissin fent la seva feina com a eurodiputats, informa Europa Press.

L’Eurocambra en una imatge d’arxiu / ACN

“Tenim la responsabilitat de verificar les credencials dels eurodiputats, que han de notificar noms i procediments exigits per les autoritats nacionals per a evitar conflictes d’interessos i incompatibilitats”, ha al·legat en roda de premsa aquest dimecres Vázquez. D’aquesta manera, el president d’Assumptes Jurídics i militant de Ciutadans ha assegurat que un dels tràmits que els falta és haver prestat acatament a la Constitució espanyola.

Un cas sense precedents

El president d’Assumptes Jurídics a reconegut que de moment, com que és un cas sense precedents, no hi ha cap instrucció de com actuar i ha demanat a la JEC que sigui l’encarregada de revisar i prendre una decisió sobre les actes dels eurodiputats de Junts i el d’ERC. De moment, però no hi ha termini perquè decideixi què fer amb els eurodiputats.

Toni Comín, en el ple de l’Eurocambra / ACN

Malgrat que ha subratllat que en la “pràctica no els afecta” aquesta situació al treball parlamentari, ha indicat que la falta de verificació ha de ser “temporal”. “No posem en dubte si tenen l’acta, sinó que davant la falta de notificació, no podem emplenar el tràmit parlamentari”, ha apuntat l’eurodiputat de Cs, sobre un cas que no té precedents en l’Eurocambra. Fonts parlamentàries han assenyalat que, entre les opcions possibles, la Junta Electoral pot decidir deixar vacant l’acta, establir la pèrdua d’uns certs drets com a diputats o que temporalment segueixin sense aquesta verificació.

L’eurodiputat Jordi Solé demana respecte

L’eurodiputat d’ERC, Jordi Solé -que substitueix a Oriol Junqueras- ha piulat a Twitter en resposta el president del comitè d’Assumptes Jurídics de l’Eurocambra per demanar que es “respecti el dret de la UE i els principis fonamentals de la democràcia”. En la seva piulada ha enllaçat els requeriments del Parlament Europeu i ha recordat que el posicionament del TJUE “és ben clar”. I és que el document demostra que un cop una persona ja és eurodiputada pot “gaudir de la immunitat que va lligada al càrrec”, sentencia el document.