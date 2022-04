L’independentisme s’enfronta a PP i Cs a l’Eurocambra per Rússia

Una nova jornada de discussions han encès els independentistes de l’Eurocambra. PP i Ciutadans han acusat l’independentisme de “complicitat” amb el president rus, Vladímir Putin, i de tenir agents del Kremlin “treballant” per desestabilitzar Espanya. Unes declaracions que l’eurodiputat de Junts Toni Comín ha respost tot dient que és “immoral” que “s’aprofitin els morts” a Ucraïna per atacar Catalunya. També l’eurodiputada d’ERC Diana Riba ha criticat l’intent de “manipular” de PP i Ciutadans.

Durant un ple de l’Eurocambra, l’eurodiputat del PP Javier Zarzalejos ha acusat l’expresident Carles Puigdemont d’haver anat a “buscar l’empara de Moscou”. E aquest sentit, Zarzalejos ha assegurat que Puigdemont hauria buscat la complicitat de Putin per intentar “saltar-se la llei”. Aquesta opinió la ha complementat l’eurodiputada de Ciutadans Maite Pagaza que ha dit que l’expresident i eurodiputat de Junts s’està “amagant al Parlament Europeu per fugir de la justícia“.

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, a l’Alguer | Europa Press

Pagaza ha subratllat que “agents de Putin han treballat per rebentar la Unió Europea a través de partits etnonacionalistes a Catalunya“. “Són falsos europeistes i patriotes que actuen contra la gent i les banderes que diuen defensar”, ha remarcat l’eurodiputada de Ciutadans. Per la seva banda, l’eurodiputat del PP també ha lamentat que l’independentisme “denuncia un estat democràtic com Espanya” mentre “busca suport a Moscou”.

La resposta de l’independentisme a les acusacions

Toni Comin ha contestat a les acusacions en la seva intervenció. Comín ha tillat de “notícia falsa” les acusacions pels suposats vincles de l’independentisme català amb Putin. “Alguns aprofiten les morts per legimitar la seva obsessió contra Catalunya. És immoral”, ha etzibat l’eurodiputat de Junts.

.@toni_comin:"En el conflicte entre Catalunya i Espanya és la dreta qui representa la cultura política autoritària que ara Putin encarna millor que ningú a escala mundial. A Ucraïna el PPE està al lloc correcte de la història, però en el cas català s'ha posat del lloc equivocat". pic.twitter.com/qfNBqQLyZc — Junts i Lliures per Europa (@JuntsEU) April 6, 2022

Riba també ha dit la seva i ha criticat les actuacions de PP i Cs, ja que ha considerat que intenten “desinformar i manipular“. “L’independentisme català comparteix els consensos que avui tenim en aquesta cambra de defensa de la pau, els valors europeus i lluita contra l’extrema dreta”, ha descrit l’eurodiputada d’ERC. A més ha recordat que el PP és un partit que simpatitza amb l’extrema dreta, subratllant els pactes que ha fet el PP amb Vox.