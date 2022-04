El dibuixant de l’independentisme revela les empreses que l’han vetat

El popular dibuixant Bicman, que retrata l’independentisme amb els seus inconfusibles dibuixos fets amb bolígraf, trenca el silenci sobre un fet que li ha canviat la vida els últims tres anys: les empreses que l’han “vetat” per raons polítiques arran del Procés. Després de dècades de treballar per a aquestes dues firmes, fa tres anys van deixar d’encarregar-li feines i fins i tot van demanar-li que eliminés del seu perfil de Linkedin la referència a la seva vinculació professional. Jordi Magrià, més conegut com a Bicman, ha evitat fins ara dir els noms d’aquestes dues empreses, però ara ha decidit fer-los públics en una piulada a Twitter: es tracta del grup editorial Edebé i de la consultoria Morillas.

Mols sabeu que les dues empreses per les quals treballava, em varen vetar per indepe, i que fins i tot em va demanar que desvincules el meu nom del seu a LinkedIn.

Mai he gosat dir qui eren, però avui ho faré:

MORILLAS i l'editorial EDEBE.

Ja ho he dit! pic.twitter.com/3xxbCoTJcM — Jordi Magrià, (𝔹𝕚𝕔𝕞𝕒𝕟) (@JordiMagria1) April 5, 2022

La piulada ha generat una onada de solidaritat i suport i felicitacions pel seus llibres. I també ha fet emergir casos d’altres usuaris de la xarxa que s’han trobat amb situacions similars. Segons explica Bicman, fa tres anys, quan van descobrir que era “indepe”, les dues firmes de les quals ara fa públics els noms van deixar de fer-li encàrrecs. Respecte d’aquesta decisió no va poder fer-hi res, però en canvi es va rebel·lar en la mesura que va poder i es va negar a retirar del seu currículum a Linkedin que ha treballat per a Edebé i Morillas durant anys, de manera que encara s’hi poden trobar aquestes referències.

Alguns dels dibuixos de Jordi Magrià, Bicman, que apareixen al llibre ‘L’independentisme en deu victòries’ | Jordi Borràs

En les diverses piulades de Bicman en la conversa amb altres usuaris de Twitter explica que el veto d’aquestes dues empreses li ha suposat un cop dur pel que fa als seus ingressos, però que “per sort” se sap “buscar la vida”. També confirma que les dues empreses són catalanes –amb seu a Barcelona– i que, per exemple, en el cas de, grup editorial feia 35 anys que hi treballava, fent els mapes que necessitaven per als llibres que editen.

El cas del transportista a quin van exigir treure el llaç groc del camió

El cas que exposa Jordi Magrià fa decidir altres usuaris a explicar fets similars, com el transportista que explica que una empresa per a la qual treballava com a autònom des de feia 23 anys li va exigir que esborrés el llaç groc que té pintat a la part posterior del seu camió. Ell s’hi va negar i va preferir no treballar més per a aquesta firma.