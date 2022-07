Aragonès es reuneix amb el vicepresident de la Comissió Europea

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, s’ha reunit amb el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, al Palau de la Generalitat. Segons el Govern, la reunió ha servit per “afermar” les relacions entre l’executiu del Principat i l’europeu. L’objectiu també era remarcar el compromís català amb les entitats europees i el que representen, així com per apostar per les seves institucions.

Primera trobada amb un vicepresident de la Comissió des de Mas

En aquest sentit, interpreten que suposa un pas endavant per intensificar les trobades de treball amb la Comissió. A la reunió, s’hi han tractat projectes catalans que tenen relació amb el conjunt d’Europa i que es porten a terme a través de fons comunitaris. A tall d’exemple, hi destaquen el xip europeu, l’hidrogen verd o d’altres relacionats amb la indústria de la salut i el hub audiovisual.

De fet, és la primera reunió d’un president de la Generalitat amb un vicepresident de la Comissió des del president Artur Mas. A la trobada, que ha durat aproximadament una hora, també s’hi ha tractat les conseqüències de la guerra a Ucraïna i tot el que suposa, com per exemple l’acollida de refugiats.

El president Pere Aragonès durant l’acte d’homenatge a Ramon Trias Fargas / ACN

Aragonès reivindica l’europeisme català davant la figura de Trias Fargas

Precisament ahir, Aragonès ha reivindicat el compromís de Catalunya amb Europa a la trobada que s’ha celebrat a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona (UB) per reivindicar la figura de Ramon Trias Fargues. Ha recordat que Ramon Trias ha deixat com a llegat aquesta “visió europea i europeísta”. “Compartim reptes i hem de compartir solucions”, ha assenyalat el president, que ha insistit diverses vegades que el futur de Catalunya passa per Europa, on es “reforcen” les idees de progrés, justícia i llibertat. En aquest sentit també ha aprofitat l’acte per assegurar que hi ha “grans projectes de futur” a Catalunya gràcies als fons europeus.