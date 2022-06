Aragonès lloa el “pragmatisme” de Ramon Trias Fargas

El president del Govern, Pere Aragonès, ha reivindicat el pragmatisme durant l’acte ‘Ramon Trias Fargas. Pensant l’economia de Catalunya’ que s’ha celebrat aquest dijous a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona (UB). A banda de la seva vocació social, Aragonès ha destacat l’aposta de Trias pel bon govern i la gestió. “Trias Fargas era un pragmàtic, i aquesta paraula la vull remarcar. Pragmàtic, i afegeixo, en el bon sentit de la paraula“, ha insistit Aragonès posant el focus en aquesta paraula. El president ha coincidit per primera vegada amb l’expresident Pujol en un acte públic, però no s’han saludat.

A banda, Aragonès ha posat el focus en la visió europea de Trias Fargas. “Sense cap mena de dubte la seva visió europea i europeista és una de les grans lliçons de Trias Fargas que hem de tenir més presents que mai: la confiança en Europa”, ha assegurat el president que justament aquest dijous ha recuperat “la normalitat” en les relacions amb la Comissió Europea després dels anys del procés.

Aragonès reivindica el “compromís” de Catalunya amb Europa

El president de la Generalitat també ha explicat aquest dijous que ha mantingut una trobada amb el vicepresident de la Comissió Europea Margaritis Schinas al Palau de la Generalitat. En aquesta trobada, ha dit, ha reivindicat el “compromís” de Catalunya amb les institucions europees i ha recordat que Ramon Trias ha deixat com a llegat aquesta “visió europea i europeísta”.

“Compartim reptes i hem de compartir solucions”, ha assenyalat el president, que ha insistit diverses vegades que el futur de Catalunya passa per Europa, on es “reforcen” les idees de progrés, justícia i llibertat. En aquest sentit també ha aprofitat l’acte per assegurar que hi ha “grans projectes de futur” a Catalunya gràcies als fons europeus.

Trobada positiva amb el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas. Des de Catalunya seguim determinats a intensificar les relacions amb la UE. Sobre la taula, reptes com els projectes catalans amb fons Next Generation, que contribuiran a l'autonomia estratègica europea.

Abans de la intervenció d’Aragonès el conseller d’Economia, Jaume Giró, ha reivindicat Convergència Democràtica de Catalunya i la seva “negociació ben entesa” malgrat que ha admès els “errors” i “febleses” de la formació.