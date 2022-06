El malson del preu de la gasolina s’allarga per la volatilitat del mercat

La preocupació pel preu de la gasolina cada vegada és més forta. No és només que el preu continua pujant cada dia, sinó que la volatilitat del mercat fa difícil fer prediccions sobre com anirà l’evolució del preu del carburant. De moment, però, la situació s’ha tornat crítica, amb les pujades més fortes de la història, on un litre de gasolina costa més de dos euros, unes xifres mai vistes. Tot i la situació, els experts es mostren moderadament optimistes i asseguren que “és poc probable que arribi als tres euros per litre”.

El preu de la gasolina segueix pels núvols / Europa Press

El carburant viu moments de grans augments del preu d’ençà que va començar la guerra a Ucraïna. En aquest sentit, ja no es fa estrany anar a posar gasolina i veure que costa dos euros el litre, una xifra que ens semblaria desorbitada fa uns mesos: “Jo no m’hauria pensat mai que veuria un dos al marcador”, reconeix Marcos Moure, fundador i propietari del grup de gasolineres Moure. Ell mateix assegura que la situació s’ha portat al límit i “no hi ha manera de saber com anirà evolucionant”. I és que dimarts els preus van baixar cinc cèntims el litre, però lluny de ser una bona notícia confirma el que ja asseguren els experts: “La situació és més volàtil que mai“, diu Jordi Roset, propietari de Petrolis Independents, un dels grups de gasolineres catalanes low cost. Els propietaris de gasolineres que dilluns van fer una compra de volum considerable de carburant, dimarts es van trobar que l’havien de posar a un preu proporcionalment inferior al que hauria tocat a causa d’aquesta baixada. I després torna a augmentar el preu.

El govern espanyol segueix amb les mans lligades

El govern espanyol ha intentat pal·liar aquestes pujades amb unes mesures per a les gasolineres, una solució que tal com asseguren fonts del sector “són pedaços, però a la llarga no ajuden”. En aquest sentit, el primer que es va proposar va ser fer un descompte de 20 cèntims al consumidor, una pèrdua de diners que havien d’avançar les mateixes empreses de carburant. La mesura va causar molta reticència en un primer moment i les associacions de gasolineres van ser les primeres a demanar que es complissin els terminis de retorn dels diners. “S’ha fet bé, de moment no hi ha hagut cap problema i si omples els papers acabes per tenir els diners al cap de 12 dies“, admet Roset.

El nou pedaç del govern estatal és posar límits al preu de la gasolina depenen de la situació econòmica de les famílies, és a dir, el consumidor no professional. Segons el que explica la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, en el seu compte de Twitter, el govern espanyol estaria intentat explorar noves opcions per limitar el preu de la gasolina, una mesura que no convenç ni consumidors –que no veuen com es podrà fer– ni empresaris, perquè tal com recorda Moure: “Haurien d’anar a l’origen dels problemes i no som nosaltres”.

Además, proponemos establecer un mecanismo que permita graduar la bonificación al precio de la gasolina y del gasóleo no profesional según el nivel de renta de las personas beneficiadas. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 20, 2022

Tal com recorden els experts, “el mercat del carburant és un mercat lliure” i per tant, s’especula amb el seu preu. Això, si hi sumes el principi d’escassetat, fa que s’arribi a preus desorbitats. En aquest sentit, els governs es troben en una situació on tenen les mans lligades, ja que més enllà de regular allò que surt dels sortidors no poden fer res, “perquè és un mercat controlat per les empreses que tenen pous i refinen el cru”, diu Moure. En certa manera, però, el govern espanyol encara té un cartutx que podria cremar. És el cas de l’impost que cobra per la gasolina, on encara hi ha aplicat un 21% d’IVA. El consumidor es podria estalviar uns diners si aquest impost baixés, cosa que de moment, però, encara no s’ha posat sobre la taula.

Les refineries prenen el control de la situació

Les principals empreses que s’estan lucrant a partir d’aquesta pujada del preu del carburant són totes aquelles que tenen pous de petroli i el poden refinar de manera autònoma per vendre’l. “Les refineries són les que haurien de tenir més límits“, diu el propietari del grup Moure. I és que, tal com coincideixen els experts, aquestes empreses són les que poden especular amb el preu de la gasolina i posar-lo al nivell que ells creuen que hauria de ser venut. Per altra banda, els mateixos experts també coincideixen a dir que “els governs poden fer-hi poca cosa, perquè si limiten el preu en un país les refineries vendran el carburant en un altre lloc”, lamenta Roset.

Amb tot, la situació continua sent insostenible i els preus no deixen d’oscil·lar. Hi havia qui deia que abans de l’estiu la situació ja s’hauria estabilitzat, però ja es comença a sospitar que serà un dels estius amb la gasolina més cara de la història, coincidint amb les vacances i l’augment de la circulació per carretera a causa de les fugides de la ciutat quan comença a fer calor. Segons Moure, per tant, “si no es va a l’origen, és a dir, a les refineries, ens trobarem en una situació massa insostenible per al consumidor”.