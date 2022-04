Cues infinites a les benzineres en el primer dia amb 20 cèntims de rebaixa

El govern espanyol ha fet front a l’alça de preus de combustibles aprovant una mesura express per abaratir el preu del combustible en 20 cèntims per litre. Aquesta mesura, però, no satisfà ni conductors ni propietaris de benzineres. En el primer dia de descompte, hi ha hagut cues llarguíssimes a moltes benzineres del país, que s’han omplert de conductors que han esperat a l’1 d’abril per omplir el dipòsit i aprofitar la bonificació. La majoria de conductors, però, consideren que la mesura no és suficient perquè els preus actuals consideren sent “insostenibles”.

Un d’aquests conductors insatisfets és Francisco Ríos, un transportista internacional que acabava d’arribar d’Alemanya, on el combustible ja supera els 2 euros el litre. “És inaguantable, i més com estan els sous”, assenyala en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies. Altres conductors són escèptics i creuen que les benzineres han pujat el preu abans d’aplicar la rebaixa per mantenir-lo a l’alça. Una de les qüestions que ajuda a sustentar aquest relat és que els panells informatius de les benzineres no reflecteixen la rebaixa de 20 cèntims, el que confon els conductors. A moltes benzineres el descompte s’aplica un cop es va a pagar, i no en el panell informatiu que es situa a l’entrada dels establiments.

Un home posa benzina en el primer dia amb descompte / ACN

Insatisfacció entre els propietaris de les benzineres

A banda dels conductors, tampoc no estan satisfets amb la mesura els propietaris de les benzineres. El president de l’Agrupació Catalana d’Associacions d’Estacions de Servei (Agrucaes), Albert Campabadal, lamenta la “incertesa” que tenen les petites i mitjanes empreses sobre el procés per recuperar aquests 20 cèntims de descompte que han de fer. En declaracions a l’ACN, Campabadal ha criticat que Hisenda hagi deixat “llacunes” en el decret que estarà en vigor fins al juny segons el qual l’Estat ha de bonificar 15 cèntims i les benzineres fer-se càrrec dels 5 restants. Els propietaris de benzineres temen, segons ha explica Campabadal, que no recuperin els diners avançats fins al cap de tres mesos, el que posaria en risc la seva viabilitat econòmica. “O Hisenda és àgil o hi haurà un problema molt important dins del sector”, ha avisat.

Col·lapse informàtic a Repsol

Les benzineres de la multinacional Repsol s’han vist afectades per un col·lapse informàtic que els ha impedit donar servei a tot el territori espanyol. El motiu d’aquest col·lapse ha estat la gran afluència de conductors que han anat a les benzineres aquest divendres esperant beneficiar-se de la rebaixa de 20 cèntims, el que ha provocat un gran pic de demanda i la paralització de la companyia. Fonts de Repsol han explicat a l’ACN que esperen tenir la incidència resolta en el dia d’avui un cop s’hagin pogut adaptar a aquesta bonificació obligada per l’Estat espanyol.