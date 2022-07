Sánchez avisa que el PSOE va “a totes” de cara a les eleccions del 2023

El president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha emplaçat el seu partit a “ficar una marxa més” i accelerar de cara a les eleccions del 2023: locals i autonòmiques –en algunes comunitats– a la primavera i espanyoles en acabar l’any. Ho ha dit durant la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE d’aquest dissabte, que ha ratificat els canvis proposats per Sánchez a l’Executiva del partit.

Així, la ministra María Jesús Montero substituirà Adriana Lastra com a vicesecretària general i la també ministra Pilar Alegría serà la nova portaveu del PSOE, lloc que ocupava Felipe Sicilia. El president del PSC i ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, passa a ser secretari de Memòria Democràtica i l’exlehendakari i expresident del Congrés dels Diputats Patxi López assumirà el rol de portaveu a la cambra baixa espanyola.

Sánchez ha agraït la feina als càrrecs sortints i també “als companys que ocuparan les posicions” i els ha instat a tots a treballar “perquè Espanya segueixi avançant”. “Ara toca ficar una marxa més. Queda un any i mig fins a les eleccions generals i molts reptes”, com els comicis locals i autonòmics de finals de maig.

El dirigent socialista ha reivindicat el llegat de la socialdemocràcia i, en particular, del PSOE, i ha assegurat que un govern de dretes a La Moncloa no hauria promogut una reforma laboral “dialogada”, o l’aposta pels crèdits o els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que va promoure l’executiu espanyol amb l’arribada de la pandèmia. “No hi hauria protecció per als més vulnerables”, ha advertit.

Ha afirmat que “la socialdemocràcia és el motor que sempre ha fet avançar les societats” i que el PSOE ha “treballat per l’interès general” i per al “95% d’espanyols que guanyen menys de 100.000 euros l’any”. Per això, ha fet una crida a “tots els progressistes”: “Anem a totes”.

Illa celebra que Iceta formi part de l’executiva del PSOE

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que el PSOE “sortirà avui més reforçat per seguir governant i afrontar el cicle electoral amb més garanties”. Ho ha afirmat a les portes de la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, abans de participar al Comitè Federal, informa l’agència ACN.

Ens canvis també inclouen la incorporació del president del PSC i ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, a l’Executiva del PSOE, “una bona notícia no per al PSC, sinó per al PSOE”, segons Illa, ja que “Iceta és un valor segur i farà aportacions de molt nivell i solidesa”. En aquest sentit, el líder socialista català ha dit que el PSC està disposat a “donar un cop de mà” en el que calgui i que donaran suport als canvis proposats pel secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

“Pensem que el PSOE sortirà reforçat d’aquest Comitè Federal per fer dues coses: seguir governant fent polítiques útils per millorar la vida de la gent i per afrontar amb més garanties el cicle electoral”, ha reflexionat Illa en declaracions a la premsa. Ha reconegut que són “moments difícils” per la situació econòmica, però ha demanat “fixar un rumb” com el que creu que va assenyalar Sánchez al debat de política general al Congrés: “Sortir tots junts d’aquesta situació pensant en els treballadors i les classes mitjanes i populars”.