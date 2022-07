Iceta entra a la nova executiva del PSOE

El ministre de Cultura i Esports serà el nou secretari de Memòria Històrica en la nova executiva del PSOE. Així doncs, un membre del PSC (el seu president) s’incorpora a l’equip de Pedro Sánchez per redreçar el partit, fet que és poc habitual. Aixó ho ha avançat La Vanguardia. La incorporació d’Iceta té l’objectiu de crear més pes polític en la nova direcció del PSOE.

A més, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, serà la nova vicesecretària general del PSOE en substitució d’Adriana Lastra, que va dimitir dilluns al·legant motius personals i de salut. D’altra banda, l’exlehendakari Patxi López serà el portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats. Fonts del partit han assegurat a la Cadena Ser que el posaran al capdavant del grup socialista com un “valor segur, amb autoritat, respecte i prestigi dins i fora del partit”.

Patxi López, nou portaveu al Congrés

López va ser lehendakari entre el 2009 i el 2012 i president del Congrés entre les eleccions espanyoles del desembre del 2015 i les repetides del 2016. I substitueix Héctor Gómez, que ha estat portaveu al Congrés només 10 mesos. D’altra banda, segons eldiario.es, la ministra d’Educació, Pilar Alegría, serà la nova portaveu del partit en substitució de Felipe Sicilia. Alegría podria compaginar les dues feines, tot i que no es descarta un canvi de ministres.

Pilar Alegria, nova portaveu del PSOE

Tots els canvis es produeixen després de la marxa d’Ariadna Lastra i en un moment en què el CIS, per primera vegada, situa el PP per davant del PSOE en intenció de vot. Es tracta del moment en el qual el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està més debilitat. Per això, vol reformular la cúpula del PSOE i renovar-la. També queda pendent renovar el càrrec més important del partit, que és el de sotssecretari general.

Santos Cerdán continua com a secretari d’Organització

D’altra banda, Santos Cerdán seguirà sent el secretari d’Organització del PSOE i serà ratificat pel secretari general, Pedro Sánchez, en el comitè federal dels socialistes, que té lloc el proper dissabte 23 de juliol. Segons han confirmat fonts del partit a Europa Press, Cerdán continuarà en el seu lloc tot i que algunes veus socialistes donaven per feta la seva sortida després de la dimissió de la vicesecretària general, Adriana Lastra, i el conflicte intern entre els dos.

Els canvis al partit també tindran el seu efecte al grup parlamentari del Congrés dels Diputats. La intenció és reforçar el PSOE de cara les eleccions municipals del maig del 2023 i les generals, previstes per a finals d’any que l’any que ve. L’objectiu és també reforçar el gir a l’esquerra que va fer durant el debat de política general, anunciant mesures com la gratuïtat de les Rodalies durant 4 mesos o creant uns nous impostos per les empreses energètiques i les grans entitats bancàries.