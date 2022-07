Rússia torna a activar el gasoducte més important del centre d’Europa

Rússia ha reactivat avui el subministrament de gas cap a Europa a través del gasoducte Nord Stream que arriba fins Alemanya. Estava tancat des de fa 10 dies, segons l’empresa, per feines anuals de manteniment. Ho ha confirmat a la seva pàgina web l’operador en infraestructura Nord Stream AG, que ha dit que el combustible ha reiniciat el seu curs a les 5h i 6h de la matinada, hora catalana. Segons el màxim responsable de la xarxa alemanya de gas. Klaus Müller, durant el dia haurien d’arribar fins a 530 GWh de gas, quantitat que es tracta d’un 30% de la capacitat del gasoducte.

Les autoritats europees tenien por del fet que el gasoducte fos clausurat per les tensions d’europa amb Rúsia, arran de la guerra a Ucraïna. Hi havia una gran preocupació entre les autoritats alemanyes perquè es tracta de la principal font de subministrament de gas d’Alemanya. Concretament.

Gazprom ja va avisar que reobriria el 21 de juliol

El gasoducte connecta Alemanya amb Rússia a través de la mar Bàltica i és la connexió més important per al flux de gas cap a centre Europa. Segons va informar l’empresa russa, el gas deixarà de fluir fins al 21 de juliol encara que els funcionaris ja havien manifestat la seva preocupació per la possibilitat que el subministrament no arribi a restablir-se, després que Gazprom hagi anat reduint el flux de gas a Europa en reiterades ocasions des de fa un any.

El president de Rússia, Vladímir Putin / EP

La Comissió vol reduir el consum de gas, però Espanya s’hi nega

Precisament, ahir la Comissió Europea va demanar als estats europeus de reduir un 15% el consum de gas per tal de deixar de dependre del gas rus i per la por que Putin tallés definitivament l’axeta. Tot i que es tracta d’una mesura voluntària, la comissària en cap, Úrsula Von der Leyen, va afrimar que si empitjoraven les condicions amb Rússia i augmentava l’emergència energètica, ho faria obligatori. De moment, l’Estat espanyol s’ha negat a aplicar aquesta mesura, perquè implicaria tornar a carbonitzar l’energia, tot i que la Comissió també volia fomentar l’ús de renovables a través d’ajudes a les empreses.