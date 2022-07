Sanitat preveu començar amb la quarta dosi als majors de 80 al setembre

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha avançat aquest dimecres en roda de premsa que el seu ministeri preveu començar a punxar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid als majors de 80 anys durant la segona setmana de setembre, un cop hagin arribat les vacunes adaptades a les noves variants. Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut i també ha explicat que té “els millors desitjos” perquè es pugui començar a administrar la vacuna catalana Hipra quan hagi superat els processos de validació on es troba immersa actualment. El protocol d’administració de vacunes amb què treballa el Consell Interterritorial de Salut preveu començar la quarta dosi amb les persones de més de 80 anys i les que viuen en residències. Després es passaria a les majors de 60 anys.

En paral·lel la ministra Darias ha anunciat que el govern espanyol i les comunitats han pactat una oferta de 11.112 places de formació sanitària especialitzada, el que ha definit com “la major oferta en la història del Sistema Nacional de Salut” de places d’aquest tipus.

L’onada de Covid comença el descens i es buiden les plantes dels hospitals

La setena onada de Covid-19 que hem viscut en les últimes setmanes està començant a donar treva després d’uns dies molt complicats pel gran augment de contagis, que afortunadament no s’ha traduït en una gran pujada de pacients crítics a les UCI. El fet d’haver passat el pic d’aquesta onada estiuenca, això sí, ha alleugerit la pressió als hospitals després d’unes setmanes on poc a poc anava incrementant el nombre de pacients a planta. En l’últim balanç fet públic per Salut ja s’ha notat aquest descens de pacients gràcies a passar el pic de l’onada: es van notificar 210 ingressats menys que tres dies abans, quan el nombre de malalts sobrepassava els 2.000. Actualment n’hi ha 1.805, tot i que s’espera que vagin rebent l’alta.