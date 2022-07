Moncloa diu que és fals que la gratuïtat de Renfe deixi un forat de 50 milions

El govern espanyol ha sortit al pas de les declaracions d’aquest dimecres del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que ha dit que la bonificació en el transport públic deixaria un forat de 50 milions. La Moncloa ha dit que és “fals” que això pugui passar perquè estan treballant per tal que la bonificació als usuaris “no afecti l’equilibri financer” de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). “Així quedarà reflectit al Reial Decret Llei amb les mesures”, ha apuntat el govern espanyol, que assegura ser “conscient” que cal una estabilitat financera dels consorcis de transports.

Descarten que sigui una mesura “populista” com diu Puigneró

Les fonts de la Moncloa consultades per l’Agència Catalana de Notícies han assegurat que a futura Llei de Mobilitat Sostenible “corregeix la situació actual” per “garantir la justícia i la sostenibilitat” dels sistemes de transport públic. També assenyalen que no es tracta d’una mesura “populista”, com l’ha titllat Puigneró aquest dimecres al Parlament. El vicepresident del Govern també ha dit que Renfe deixarà d’ingressar entre 150 i 200 milions com a conseqüència de la mesura.

“Crèiem que les mesures populistes eren patrimoni dels comuns”, ha dit el vicepresident del Govern

“No seria millor que amb aquests diners proposessin millores per al server de Rodalies a Catalunya?”, s’ha preguntat de forma retòrica abans de reclamar altres tipus de mesures. “Ens pensàvem que eren patrimoni dels comuns però els socialistes se sumen a la festa del tot gratis”, ha dit en referència a que les mesures li semblen “populistes”. Algunes mesures que ajudarien la ciutadania a suportar aquesta crisi i que ell mateix ha proposat són comprar 25 trens, fer el túnel de Montcada per rebaixar en 10 minuts el trajecte de la R4 o restablir el servei d’Euromed amb parada a l’Aldea durant 100 anys.