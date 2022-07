Puigneró alerta: “La gratuïtat de Rodalies deixarà un forat de 50 milions”

El vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Pugineró, ha advertit que la gratuïtat dels abonaments de Rodalies pel govern espanyol comportarà un forat de 50 milions d’euros a l’Autoritat de Transport Metropolità.

El vicepresident ha dit que es pensaven que el “populisme” o “les mesures populistes”, eren “patrimoni” dels Comuns i de Podemos. “Veig que els socialistes se sumen a la festa del tot és gratis”, ha afirmat Puigneró en un to irònic.

Imatge d’arxiu del servei de Rodalies de Catalunya / Europa Press

Deixar d’ingressar uns 200 milions d’euros

El conseller de la Generalitat ha sostingut que la gratuïtat de Rodalies suposarà que Renfe deixi d’ingressar entre 150 i 200 milions d’euros. Puigneró, de fet, ha proposat invertir aquests diners per a millorar el servei.

En concret, ha mantingut que amb aquests 200 milions es podrien comprar 25 trens de Rodalies, construir el túnel de Montcada (Barcelona) per a escurçar en 10 minuts el trajecte de la R4 o recuperar el servei Euromed a L’Aldea (Tarragona). Així, ha demanat als socialistes “deixar de fer invents amb Rodalies” i ha reclamat el traspàs a la Generalitat, un fet cosa que que dona suport al 80% dels catalans, segons el CEO.

Mesura de Pedro Sánchez per frenar la inflació

Sánchez va anunciar la mesura durant el debat de política general al Congrés dels Diputats. Es tracta d’una de les mesures estrella per frenar la pujada de la inflació que ja supera el 10% a l’Estat espanyol. Juntament amb l’abonament gratuït desserveis de Renfe arreu de l’Estat espanyol, també va anunciar uns impostos extraordinaris de dos anys per a les grans entitats bancàries i per a les grans empreses energètiques. Puigneró, que és el titular en infraestructures a Catalunya, ja va advertir de les perillositats d’aquesta mesura i la va titllar de “populista”.