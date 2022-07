La CUP acusa el Govern d’estar “segrestat per l’agenda del retrobament”

La CUP ha acusat aquest dimecres el Govern d’estar “segrestat per l’agenda del retrobament” i per tant “sense una agenda pròpia”. Després de fer aquestes afirmacions la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha replicat els anticapitalistes i ha remarcat que l’executiu de Pere Aragonès ha assolit el 34% del pla de Govern. “És un terç en un quart de legislatura”, ha reivindicat Vilagrà. Tot i així, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant li ha exigit “revolucions reals, no simbòliques ni declaratives” perquè aquest Govern “tenia el repte de començar a dibuixar canvis polítics”. Vilagrà ha admès que els avanços no van tan ràpid com voldrien però tot i així ha defensat l’acció del seu executiu.

“Remant junts aniríem més ràpid, però no estem aturades ni de bon tros”, ha assegurat Vilagrà, que també ha negat que al Govern hi hagi paràlisi, una paraula que sovint utilitza l’oposició. El funcionament “lent” que sí que ha admès l’ha atribuït a “la repressió” i “als grans poders, que no volen cap canvi”. En aquest sentit ha demanat la col·laboració de la CUP per tal d’avançar de forma més ràpida i conjuntament. “Ens hauria agradat trobar-nos no només en la investidura, també en els pressupostos –que el Govern va acabar pactant amb els comuns- o l’acord en defensa del català –del qual els anticapitalistes en van quedar fora”, ha assegurat.

El Govern “ha substituït l’agenda independentista pel retrobament amb el passat”

Després Reguant ha lamentat que el Govern “ha preferit fer-se homologables a Pedro Sánchez, a la Unió Europea i a Foment del Treball” que pactar amb ells algunes mesures i ha criticat que el Govern de Pere Aragonès “hagi substituït l’agenda independentista i sobiranista pel retrobament amb el passat”. “El conflicte acaba sent la millor via per avançar”, ha assegurat abans d’advertir que si el Govern no se centra en les “revolucions”, “el carrer” ho farà.