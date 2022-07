La CEOE critica a Sánchez pels nous impostos: “Ho han fet unilateralment”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir en el debat de política general al Congrés una llista de mesures per fer front a la crisi econòmica. La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i la filial per a pimes CEPYME han criticat que aquestes mesures s’han pres “sense consulta prèvia i “de manera unilateral”.

També han assenyalat que aquestes “no suposen una solució real als problemes de l’elevada inflació que avui pateix l’economia espanyola”. Segons han comunicat, les empreses espanyoles han vist retallats els seus beneficis en 100.000 milions d’euros entre els anys 2020 i 2021, i en quasi 7.000 des de principis d’any. D’altra banda, “com ha assenyalat el Banc d’Espanya, mentre que aproximadament el 77% de les empreses han experimentat un augment addicional en els costos de producció a conseqüència de l’encariment dels consums intermedis, només el 38% ho han traslladat als preus finals”, han assegurat la CEOE i la CEPYME.

El president de la CEOE, Antonio Garamendi | Europa Press

En contra dels impostos excepcionals a les enèrgètiques i bancs

Una de les mesures concretes que va anunciar Sánchez va ser la creació de dos impostos excepcionals i temporals a les grans empreses energètiques i de la banca. Les confederacions han assegurat que “la creació de nous tributs a la carta suposen una barrera afegida per les empreses espanyoles, especialment per les pimes i els autònoms, en el camí de la recuperació”.

Per això, les empreses han demanat que s’estableixi un diàleg social en el qual poder participar. “Estan disposades a buscar solucions a aquesta situació”, però no volen que tot el pes recaigui sobre elles en forma de mesures parcials o pujada d’impostos, sinó que han reclamat que s’assumeixin els costos de la crisi entre tots. “Volem ser part de la solució i no se’ns consideri com a un problema“, han conclòs la CEOE i la CEPYME.