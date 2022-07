Caiguda en borsa de la banca després dels nous impostos de Sánchez

El sector financer de l’Estat espanyol ha sofert una dura caiguda després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés ahir uns nous impostos per a les grans empreses bancàries i les energètiques. El cap de l’executiu espanyol va explicar ahir que era aconseguirien fins a 3.5000 milions d’euros en dos anys gràcies a aquests nous impostos.

Concretament, les entitats bancàries han retrocedit entre el 5% i el 9%. De fet, qui ha sofert més aquesta caiguda va ser Caixabanc, que tot i ser una de les entitats que ha millorat més en l’Ibex 35 durant tot l’any, són els més penalitzats pels nous impostos, ja que va superar el 9%.

BBVA i Banc Santander, els menys afectats

Altres bancs com Bankinter i el Banc Sabadell li venen darrera, ja que han retrocedit més d’un 8%, mentre que els menys penalitzats són el Banc Santander i el BBVA, gràcies a la internacionalització d’aquestes entitats. El de Santander va arribar a disminuir gairebé un 5%, mentre que el basc s’aproxima a un 6%. Mapfre també ha disminuït en més d’un 5%. a més.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la roda de premsa d’aquest divendres a Brussel·les (ACN)

Un nou impost per les elèctriques

Juntament amb el nou impost a les entitats bancàries, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també va anunciar ahir un nou tipus impositiu per a les empreses que produeixen energia elèctrica. Segons el cap de l’executiu, l’objectiu és que siguin “solidaris” amb els més afectats per la inflació disparada i evitar una recessió a la tardor. Alhora, vol evitar que les granes entitats obtinguin beneficis a causa de la inflació, provocada per la guerra a Ucraïna i la pandèmia de la covid-19.

Entre l’impost del sector bancari i el del sector energètic, s’espera una recaptció extraordinària de 12.000 milions d’euros durant dos anys. Una altra mesura que va anunciar el govern espanyol va ser la gratuïtat de totes les línies de Rodalies que depenen de RENFE, amb els bitllets de més d’un viatge.