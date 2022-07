Rufián porta bales de Melilla al Congrés i esclata la tensió amb Sánchez

El portaveu d’Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, ha mostrat tres bales recollides a Melilla per criticar l’actuació del govern espanyol en aquesta massacre. En un to molt hostil, Rufián ha mostrat aquestes tres bales i ha preguntat: “Per què 130 africans saltant una tanca són una màfia, i 130.000 ucraïnesos desplaçats són una causa?”. “Dono la resposta, perquè són rossos i els altres no”, ha dit de forma molt dura. “Necessitaven el Marroc com a vigilant de seguretat“, ha dit justament abans de treure aquestes tres bales que han fet esclatar la polèmica.

Sánchez li ha fet un gest des del seient per recriminar-li que hagi dit que el govern espanyol és responsable de la mort de 37 migrants. Rufián ha respost que ho havien fet els policies del Marroc perquè que siguin “vigilants de seguretat” a la frontera sud d’Europa és part del tracte amb Rabat “a costa del Sàhara”. Rufián ha mantingut un to molt hostil durant tota la seva intervenció, el que no ha agradat Pedro Sánchez, que s’hi ha tornat poc després.

Batet i Sánchez, indignats per les bales

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estava molt enfadat quan ha pujat al faristol per replicar la intervenció de Rufián. Li ha recriminat que hagi portat bales al Congrés -prèviament també ho ha fet la presidenta de la cambra, Meritxell Batet- perquè “ja hi ha hagut bales aquí”. Ho ha dit en referència a l’intent de cop d’Estat del 23F. Posteriorment Rufián ha tornat a pujar al faristol però no ha mencionat més les polèmiques bales i s’ha dedicat a criticar la reforma laboral de Yolanda Díaz amb un to menys dur envers el govern espanyol.

En l’última rèplica Pedro Sánchez li ha agraït que hagi “corregit” el to en la seva última intervenció i li ha recordat que es pot ser “dur” en les intervencions “sense faltar al respecte a la persona o a la cambra”. “La sobreactuació no és bona”, ha dit abans de continuar la seva intervenció per defensar la reforma laboral.