L’euro frega la paritat amb el dòlar

La inflació al continent europeu provocada, en gran part, per la guerra d’Ucraïna ha provocat una constant davallada de la cotització de l’euro. Aquest dimarts la divisa europea ha arribat al seu valor més baix en els últims 20 anys i frega la paritat amb el dòlar.

A la sessió d’avui s’ha fet públic que l’euro té actualment un valor d’1,0003 dòlars, un 0,3% per sota del valor de la sessió del febrer i una xifra que no es veia des de 2002.

Just fa un any, se situava en 1,1873, el que suposa una davallada del 12%. El valor més elevat que va aconseguir des del 12 de juliol de 2021 va ser d’1,1893 dòlars. Després d’una davallada a partir del mes de setembre i un període estable al desembre, el valor de l’euro respecte al dòlar no ha parat de baixar.

Causes de la davallada

Un altre factor que ha impulsat la caiguda de l’euro ha sigut les pujades de tipus d’interès del dòlar fins a l’1,75% per part de la Reserva Federal estatunidenca (Fed), que ha endurit la seva política monetària en comparació amb el Banc Central Europeu (BCE).

En aquest sentit, mentre que el BCE ha anunciat que la setmana que ve farà la primera pujada de tipus des de 2011, amb un increment de 25 punts bàsics, la Fed va començar el mes de març passat amb una pujada de també 25 punts, que va anar seguida d’un increment de 50 i 74 punts bàsics en les reunions següents.

El temor a l’eurozona també s’ha vist agreujat després que Moscou paralitzes l’activitat del gasoducte Nord Stream 1 per tasques de manteniment el passat dilluns, fet que aguditza la crisi energètica.