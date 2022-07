Aturada de dos dies del Parlament pel judici contra Reguant

El debat de política general al Parlament que se celebrarà a finals de setembre s’aturarà durant dos dies. La majoria de la Mesa del Parlament ha decidit que se celebri el dimarts 27 i el divendres 30. Els dos dies entremig l’activitat parlamentària s’aturarà a causa de judici contra la diputada de la CUP Eulàlia Reguant al Tribunal Suprem, a Madrid. El debat començarà el dia 27 i les propostes de resolució es votaran divendres 30, han indicat fonts parlamentàries.

La CUP ha denunciat en repetides ocasiones que el judici a la portaveu del seu grup parlamentari per no respondre les preguntes de Vox al judici del Procés és “un judici polític” que representa “una vulneració flagrant de la llibertat ideològica i de consciència” de la diputada. Després que el Tribunal Suprem fixés la data al judici per un delicte de desobediència greu a l’autoritat, Reguant va assegurar que seguirà treballant per “l’autodeterminació, la independència i la justícia social per a tothom”. “Ni la justícia de part, ni el feixisme, ni l’espionatge ens desviaran dels nostres objectius”, va afegir.

La CUP denuncia una estratègia per “criminalitzar” l’independentisme

Per la seva banda, el diputat cupaire Xavier Pellicer va denunciar que es tractava “d’una estratègia més per criminalitzar les ideologies antifeixista i independentista”. Segons Pellicer, Reguant “va voler evidenciar l’anomalia de la presència de Vox com a acusació popular contra el dret a l’autodeterminació”, a més de “denunciar la connivència entre l’extrema dreta i l’aparell judicial espanyol”. “L’Estat ens espia, inhabilita, represalia…, i ara també permet que Reguant s’enfronti a un altre judici polític”, va sentenciar.

Alguns grups parlamentaris han mostrat el seu desacord per aquesta decisió de la Mesa del Parlament. La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha dit que “el Parlament ha de mantenir la seva activitat” malgrat que hi hagi un judici contra un diputat. Després d’expressar el seu apreci per Reguant, la socialista ha dit que “el nivell de degradació” del Parlament “és tan alt, que no sorprèn res”. La decisió també implica que el Govern no pugui celebrar el dimarts 27 la reunió del conselle executiu.