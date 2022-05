El Suprem jutjarà Reguant al setembre per negar-se a respondre a Vox

El Tribunal Suprem ha anunciat que el judici a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant serà el pròxim 28 de setembre. Reguant està acusada d’un delicte de desobediència greu a l’autoritat per negar-se a respondre a les preguntes de Vox durant el judici de l’1-O, on el partit d’ultradreta exercia d’acusació popular. L’inici del procés estava previst per l’1 i el 2 de març, però el Suprem va suspendre el judici després d’acceptar una qüestió prèvia de la defensa de Reguant per una irregularitat processal quan el cas estava en un jutjat d’instrucció de Madrid.

Reguant podrà declarar en català, tal com havia demanat. El Suprem ha declarat pertinent les proves aportades per la fiscalia i la defensa de la diputada de la CUP, que en ambdós casos ha sol·licitat interrogar-la. El tribunal ha anunciat que les qüestions prèvies plantejades per la defensa de Reguant es resoldran a l’inici del judici. Aquesta setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anunciat que el judici a Roger Torrent i la seva Mesa per desobediència serà a mitjans a juliol. D’aquesta manera, a poc a poc es va aclarint el calendari judicial dels independentistes.

Reguant abans d’entrat al Tribunal Suprem per ser jutjada / ACN

Doble pena contra Reguant

La defensa de Reguant va al·legar fa unes setmanes davant el Tribunal Suprem que l’acusació per desobediència vulnera la seva “llibertat ideològica i de consciència” i que no té fonament perquè la diputada de la CUP tenia dret a no respondre les preguntes de Vox. Segons l’escrit presentat a l’alt tribunal, Reguant va decidir no contestar al partit d’extrema dreta “guiada per una sort d’objecció de consciència i un sentiment de deure moral”.

Els advocats de Reguant consideren que la diputada de la CUP ja va ser sancionada per desobeir al Suprem –que li va interposar una correcció disciplinària en forma de multa el 2019– i que, per tant, no hi ha necessitat de mantenir l’acusació. També alerten que la pena d’inhabilitació que sol·licita la fiscalia és “interessada” perquè “pretén que per uns fets ocorreguts abans que l’acusada ocupés cap càrrec públic, aquesta hagi d’abandonar l’escó”.