El Suprem anul·la el judici a Reguant i ordena repetir part del procés

El Tribunal Suprem ha anul·lat el judici per desobediència contra Eulàlia Reguant. Els magistrats han donat la raó a la defensa de la diputada de la CUP i han ordenat repetir part del procés per un defecte processal. El tribunal considera que l’escrit de conclusions provisionals de la fiscalia s’hauria d’haver presentat directament al Suprem i no al jutjat ordinari de Madrid que va iniciar la causa, ja que Reguant és diputada al Parlament des de fa un any.

“Quan es formula l’escrit d’acusació s’obvia la condició d’aforada“, ha denunciat el seu advocat, Daniel Amelang. “Considerem que s’han de retrotraure les actuacions per dictar un nou escrit d’acusació i un nou auto de judici oral“. El Suprem ha donat la raó a la defensa i ha ordenat a la fiscalia que presenti un nou escrit d’acusació, aquesta vegada davant de l’alt tribunal, que ara haurà d’assenyalar una nova data.

A la seva arribada al Suprem, Reguant ha assegurat que no es penedeix de res i que tornaria a fer “exactament el mateix”. La diputada de la CUP es va negar a respondre les preguntes de Vox durant el judici de l’1-O i s’enfronta a una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació després que la fiscalia hagi rebaixat la petició, que inicialment era de mig any. “Assenyalar el feixisme en el judici de l’1-O és un deure que tenim”, ha dit en referència a la presència del partit ultra com a acusació particular.

Per la seva banda, la fiscalia ha defensat que Vox va seguir el procediment adequat per integrar-se al judici de l’1-O. “Era una part legítima”, ha dit. El ministeri públic també ha recordat a Reguant que la llibertat ideològica i la d’expressió tenen “limitacions” a la Constitució i que cap d’elles empara la seva desobediència. “Està clar que les llibertats de Reguant no estan emparades per cap dels preceptes que s’han al·legat”, ha insistit el fiscal Carmelo Quintana.