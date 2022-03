Reguant arriba al Suprem: “Tornaria a fer exactament el mateix”

La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha arribat al Tribuna Suprem, on serà jutjada per desobediència, que tornaria a fer “exactament el mateix” que en el judici de l’1-O, quan es va negar a respondre les preguntes de Vox. En declaracions a la premsa abans d’entrar al tribunal, Reguant ha assegurat que cal “desemmascar el feixisme” i ha defensat el dret a l’objecció de consciència. “Assenyalar el feixisme en el judici de l’1-O és un deure que tenim”.

Reguant ha reconegut que no té gaire esperances d’acabar absolta i ha denunciat la “històrica connivència entre l’extrema dreta i el poder judicial de l’Estat”. La diputada de la CUP s’ha mostrat “tranquil·la i convençuda” de la decisió que va prendre juntament amb Antonio Baños durant el judici als líders del Procés i ha avançat que els seus advocats demanar la nul·litat del judici per una “sèrie d’irregularitats”.

Per la seva banda, la fiscalia ha rebaixat de sis a quatre mesos la petició de presó i inhabilitació per la desobediència de la diputada. Fa un any el ministeri públic demanava mig any de pena.

Sense un judici just

Reguant ha insistit que al Tribunal Suprem poques vegades hi ha judicis “justos” i ha explicat que denunciarà que la presència de Vox com a acusació popular ja donava una pista sobre com acabaria el procés. També ha recordat que, durant el judici, ella no era diputada al Parlament i que en aquell moment no es va imaginar que tornaria al Suprem, aquesta vegada com a acusada. La diputada sí que ha reconegut que sabia que les seves accions tindrien conseqüències jurídiques i que estava disposada a assumir-les.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Reguant ha declarat que veu “complicat” que el Suprem no l’acabi inhabilitant, però ha explicat que si la pena és per sufragi passiu podrà mantenir el seu escó fins al final de la legislatura. Reguant ha dit que el seu cas és similar al de l’exdiputat de Podemos al Congrés, Alberto Rodríguez, i ha recordat que els lletrats de la cambra van concloure que no se li hauria hagut de retirar de l’escó.