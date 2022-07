Antonio David Flores i Marta Riesco, de vacances a un hotel exclusiu

Antonio David Flores i Marta Riesco estan molt enamorats. Així ho demostren constantment a les xarxes socials, on es veu una parella molt feliç i unida en les primeres vacances junts que celebren. La primera parada va ser fa unes setmanes a Palma de Mallorca, on se’ls va veure molt enamorats. Ara estan de vacances a Zahara de los Atunes, a un hotel exclusiu que no es pot permetre gairebé ningú. En les imatges que han publicat han presumit del seu amor a piscines infinites, platges paradisíaques i postes de sol increïbles.

La piscina exclusiva on la parella gaudeix les vacances

Antonio David i Marta Riesco s’allotgen a un dels hotels més exclusius d’aquesta zona de costa, on està vivint uns dies inoblidables d’amor i romanticisme. Els preus habituals d’aquest hotel són 300 euros la nit per les habitacions estàndard, però la parella s’està allotjant a una habitació amb accés directe a la piscina. La seva habitació costa 500 euros per nit, una quantitat elevada fora de l’abast de la majoria de persones.

Habitació Swim Up: del llit a la piscina en només un pas

En aquesta piscina han fet fotografies molt romàntiques presumint del seu amor, han jugat en l’exclusiva pisicina de la seva habitació i han mostrat que la seva relació està en un dels millors moments. L’habitació els permet passar del llit a la piscina, que està a la terrassa a només un pas del vidre que separa la piscina de l’interior de la luxosa habitació. El nom de l’habitació, de fet, es Swim Up perquè dona accés directe a la piscina i la terrassa i pots passar d’estar al teu llit a refrescar-te a l’aigua en pocs segons. Tot aquest luxe està costant 500 euros la nit a la parella, que està gaudint d’unes vacances inoblidables després d’un any amb anades i tornades i constantment al focus mediàtic.