Per què no es divorcien Antonio David i Olga Moreno?

Olga Moreno ha trencat el seu silenci després de la mediàtica separació d’Antonio David Flores. Ho ha fet en una entrevista bomba en la que ha carregat contra ell com ningú no s’esperava que ho fes, especialment ara… pocs dies després que els fotògrafs els captessin junts en la festa d’aniversari de l’extertulià. Què hauria motivat la dissenyadora a parlar malament del pare de la seva filla? Saber que ha fet oficial la relació amorosa amb Marta Riesco, la periodista amb qui la va enganyar. Com era d’esperar, aquestes declaracions incendiàries han generat molts comentaris i també crítiques. La mateixa Marta Riesco l’ha acusat de mentir i això ha donat ales a Olga Moreno per defensar-se a Instagram: “No canvio ni un punt ni una coma d’aquesta entrevista. Aquestes són les meves vivències i sentiments. Jo mai no menteixo“.

Olga Moreno es justifica després de l’entrevista bomba contra Antonio David | Instagram

Per què no se separen Antonio David i Olga?

Una de les preguntes més repetides en els platós dels programes del cor des de la publicació d’aquesta entrevista és per què no se separa l’Olga de l’Antonio David Flores? Si realment està tan enfadada amb ell, per què no vol fer el pas de formalitzar la separació? El programa de Telecinco Socialité ha parlat amb una experta que deixa clar que si el divorci segueix sense signar és perquè cap dels dos no vol divorciar-se. Si algun d’ells dos volgués realment, només amb signar-ho aquesta part ja bastaria per separar-se. Podria ser que encara tinguin algunes qüestions per solucionar i que això causa el retard del divorci. Tenen una filla menor en comú, el que podria estar complicant que es posin d’acord pel que fa la pensió i la custòdia. A més a més, també hi hauria la qüestió que mentre continuïn casats, ella pot evitar declarar contra ell en un judici.

També han parlat amb Isabel Ávila, la presumpta amant d’Antonio David. Ha assegurat que Olga coneixia totes les infidelitats de l’exguàrdia civil i que no s’ha separat d’ell encara perquè li interessa més continuar lligada a ell. Considera que Olga és còmplice de tots els seus actes i que ara no pot queixar-se.

Isabel Ávila, supuesta amante de Antonio David, estalla contra Olga Moreno: "Está mintiendo como una bellaca. Ella ha sido cómplice de todo" #Socialité557 pic.twitter.com/CMxv8jB3ns — SOCIALITÉ (@socialitet5) April 30, 2022

Olga Moreno, molt enfadada davant les càmeres

La premsa rosa vol conèixer què opina sobre tota la polèmica, per la qual cosa els reporters d’Europa Press han començat a perseguir-la pel carrer. Ella, molt enfadada, ha mostrat la seva pitjor cara. En primer lloc, feia veure que parlava per telèfon per evitar respondre les preguntes… fins que acabava esclatant i mostrant-se molt enfadada: “Apa, digueu que em llegiu els llavis una altra vegada, poseu això dels llavis”, deia amb una actitud desafiant tot referint-se a un vídeo antic en el que un programa va voler desxifrar el que estava dient durant una conversa per telèfon.

Olga Moreno, prepotent i enfadada davant de les càmeres | Europa Press

Rocío Flores, una de les primeres en reaccionar

La filla d’Antonio David, Rocío Flores, va ser una de les primeres en reaccionar a l’entrevista de la seva madrastra. Fins llavors sempre s’havien mostrat molt unides. Ara bé, sentir-la criticar al seu pare d’aquesta manera no li va agradar gens i així ho va demostrar des del plató d’El Programa de Ana Rosa: “No m’ho esperava i m’ha decebut molt. Em trobo decebuda i sorpresa, no tant pel que diu sinó per la manera en la que s’ha fet tot. Crec que em menteixen tots. L’aniversari del meu pare es va celebrar diumenge i vaig ser jo qui ho va organitzar tot. No vaig convidar l’Olga perquè creia que no era coherent una foto de família”, explica.