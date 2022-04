Antonio David Flores interromp la junta d’accionistes de Mediaset

Antonio David Flores va declarar la guerra a Telecinco quan el van acomiadar de Sálvame, quan el van fer fora per les acusacions de Rocío Carrasco contra ell. La seva ex va protagonitzar un documental en el que treia a la llum els episodis més desagradables que hauria viscut amb l’extertulià, a qui acusava públicament de ser maltractador i mentider. El programa es va posicionar a favor d’ella i van estripar el contracte d’Antonio David, que els va denunciar per acomiadament improcedent i va acabar guanyant el judici. Tot el que deia Rocío no tenia proves ni fonament jurídic, amb la qual cosa la productora no tenia base legal per poder acomiadar-lo. Des de llavors, però, continuen insultant-lo en els diferents programes de la casa i això li ha donat ales per queixar-se. Com? Presentant-se en la junta d’accionistes de Mediaset.

L’excol·laborador de Sálvame va demanar intervenir en la junta general d’accionistes del grup de comunicació, en la que es trobava present Paolo Vasile. Per tal de poder parlar-hi, necessites accions. La sorpresa ha estat que Antonio David ha assegurat que en té cinc que va comprar a bon preu. Les normes de la junta deixen clar que només pot haver-hi intervencions de cinc minuts, però la seva queixa s’ha allargat fins a vint. El seu objectiu era manifestar el seu desacord amb la sèrie de Rocío Carrasco i el desprestigi que ha rebut per part dels companys de cadena des de llavors.

Ha exigit als alts càrrecs de la cadena que aturin la campanya de desprestigi que s’ha creat contra ell: “Imaginin que se’ls hagués acusat a vostès de maltractadors i d’exercir la violència vicària contra els fills quan no hi ha cap resolució judicial. M’agradaria que s’evitessin comportaments sectaris i masclistes. El que s’ha posat de manifest és un exercici cínic sobre el masclisme, ja que han reproduït imatges meves i de la meva vida privada. Fins quan se li donarà suport a la productora i al documental de Rocío Carrasco? Imagino que aquest consell haurà estat informat que l’audiència del capítol d’ahir va ser d’un 7%”, deia tot fent referència a la remissió dels primers capítols de la docusèrie.

🟦 Junta de accionistas de Mediaset @adavidflores “En las cadenas del grupo de forma real se eviten los comportamientos MACHISTAS y SECTARIOS”



“Un ejercicio cínico sobre el machismo”



Bravo 👏 👏👏👏 pic.twitter.com/nqP33eMurZ — Emperador Verde (@EmperadorVerde) April 20, 2022

A més a més, també ha tingut temps de criticar Jorge Javier Vázquez: “Ara ha demanat no coincidir amb Paloma García Pelayo. El mateix presentador que en un altre programa va insultar, agafar violentament i expulsar de plató Olvido Hormigos. Aquestes actuacions deplorables continuen fomentant-se en els programes de la productora”. El portaveu de la junta va recordar-li que s’havia exercit del temps, no sense deixar-li clar que havien pres nota de totes les seves peticions i que serien contestades oportunament”. Segurament tot quedarà en paper mullat, però almenys Antonio David ha deixat clar què pensa davant de les persones més importants de la cadena.