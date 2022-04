Olga Moreno deixa verd Antonio David en l’entrevista més esperada

Olga Moreno ha concedit la seva primera entrevista després del divorci d’Antonio David Flores. La dissenyadora s’havia mantingut en silenci fins ara, que s’ha afartat i ha posat el crit en el cel en veure l’ex confirmant que té una nova relació. La revista Semana la col·loca a portada gràcies a una conversa amb ella que ningú no s’esperava: “He lluitat pel meu matrimoni fins que he vist el meu marit amb una altra dona. Mai ningú no l’estimarà tant com ho he fet jo. Em vaig trencar completament quan el meu marit va pronunciar la paraula separació“, etziba. De fet, carrega contra ell: “No em mereixo el que m’ha passat“.

La dissenyadora es mostra desesperada i molt decebuda amb l’actitud que ha mantingut el marit, que ha començat una nova relació quan encara no tenen signat el divorci. Marta Riesco és la nova parella d’Antonio David, la reportera d’El Programa de Ana Rosa a qui van acusar de ser la seva amant. Van començar a estar junts, la repercussió mediàtica va posar-la molt nerviosa i van trencar. Antonio David no volia aparèixer públicament amb ella, el que va enfadar-la encara més. Ara s’han reconciliat, el que ha donat ales a Olga per denunciar que presumeixin d’amor tan aviat.

Aquesta és la seva entrevista més esperada, una Olga Moreno que deixa clar que està molt enfadada amb Antonio David Flores. Ha sorprès bastant que el critiqui públicament per primera vegada, ja que la setmana passada se’ls va veure junts en la festa d’aniversari.

Olga Moreno concedeix la primera entrevista després del divorci | Semana

Rocío Flores reacciona a l’entrevista d’Olga Moreno

Rocío Flores, la filla d’Antonio David, s’ha mostrat molt sorpresa davant d’aquesta entrevista de la madrastra, amb qui manté una relació molt propera. Sabia que havia parlat amb la revista, però l’ha indignat perquè no pensava que parlaria malament del seu pare. Ho ha deixat clar durant la seva intervenció a El Programa de Ana Rosa, el programa de Telecinco en el que col·labora.

“Vaig assabentar-me dilluns que Olga concediria aquesta exclusiva. No sabia què hi diria, però ella em va trucar per dir-me que havia parlat amb ells. Em trobo decebuda i sorpresa, no tant pel que diu sinó per la manera en la que s’ha fet tot. Crec que em menteixen tots. L’aniversari del meu pare es va celebrar diumenge i vaig ser jo qui ho va organitzar tot. No vaig convidar l’Olga perquè creia que no era coherent una foto de família”, explica.

El que no s’imaginava era que l’Olga li organitzaria un sopar dissabte: “Jo no ho sabia i el meu pare tampoc. Era una sorpresa i no entenc per què ara el critica a la revista. El meu pare no coneix el contingut de l’entrevista. Després em van dir que havia estat el meu pare qui li havia dit que vingués després d’una conversa amb la seva parella, la Marta, qui li va dir que no tenia problema en què acudís”.

Rocío està farta de donar la cara per tots els membres de la família, els qui fan les coses malament sense pensar en ella: “M’hauria agradat que Olga em digués que havia concedit una entrevista abans de venir a l’aniversari. Jo no hauria anat a la festa després de dir tot això”.