Reconciliació sorpresa: Marta Riesco perdona Antonio David i tornen junts

Sorpresa majúscula d’Antonio David Flores i Marta Riesco. La reportera d’El Programa de Ana Rosa va agafar la baixa la setmana passada després de la ruptura amb l’ex de Rocío Carrasco, a qui va acusar públicament d’humiliar-la i no apostar per la seva relació. El problema? Que havien parlat de fer oficial que estaven junts durant la festa d’aniversari de Marta, a la que Antonio David finalment no acudia. A ella no li va fer gens de gràcia que la plantés, un cop baix que li va donar ales per confirmar a televisió que no volia continuar amb ell. Va plorar moltíssim i la depressió va ser tan forta que va acabar prenent-se un descans. És per això que ningú no s’esperava veure’ls junts pel carrer… i, encara menys, que ella el felicités en una publicació a Instagram que acompanyava de la seva primera foto junts com a parella i un missatge molt romàntic que demostra que s’han donat una segona oportunitat i tornen a estar junts.

Marta Riesco publica fotos amb Antonio David per primer cop

“Que tots els teus (i nostres) somnis es compleixin. Feliç aniversari a l’home més guapo del món… Indestructible”, escrivia tot acompanyant una fotografia dels dos en un restaurant, al que acudien de cita romàntica després d’un massatge en parella. Els seguidors de la periodista han compartit la seva estupefacció, en no entendre com s’han perdonat tan ràpidament. De no voler compartir cap fotografia junts, a confirmar que han tornat amb un desplegament sense precedents. Molts creuen que darrere de tot això podria haver-hi l’interès de cridar l’atenció i fer diners.

Marta Riesco i Antonio David Flores es reconcilien | Instagram

La parella ha confirmat que tornen a estar junts | Instagram

I és que no només han confirmat la reconciliació a través d’Instagram, també s’han deixat veure junts pel carrer. Mai abans havien fet una cosa similar, ja que Antonio David no volia que el veiessin amb ella en públic fins que tingués el divorci d’Olga Moreno. Encara no han signat els papers, però sembla que finalment ha decidit renunciar a aquests valors per tal de no perdre la Marta Riesco. I què han dit davant dels fotògrafs d’Europa Press que els han captat junts per primer cop? Ella ha estat clara: “Estic contenta, súper feliç“. I és d’esperar, tenint en compte que ha aconseguit el seu objectiu.

Antonio David Flores i Marta Riesco es donen una segona oportunitat | Europa Press

Qui sembla que no està tan feliç és Olga Moreno, l’ex d’Antonio David a qui hauria deixat per poder començar una relació estable amb Marta Riesco. Com es troba ella? La seva amiga Raquel Bollo ho ha explicat aquest dissabte a Viva la vida: “Olga no acudirà a la festa d’aniversari d’Antonio David, però tampoc no deixarà de fer la seva vida perquè ell hagi fet oficial que té nova parella”.