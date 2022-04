Marta Riesco sobre Antonio David Flores: “Estic soltera”

Marta Riesco va tornar a la feina aquest dimarts després d’haver estat uns dies de baixa, com a conseqüència de la ruptura amb Antonio David Flores i tot el que ha viscut en els darrers mesos. I ha estat aquest dimecres quan la periodista, per fi, s’ha assegut a ‘El Programa de Ana Rosa’ i ha donat detalls de quin és el seu estat de salut i anímic en aquests moments. “Fa cinc mesos que estic amb medicació“, ha començat dient.

Seguidament, ha donat més detalls: “La baixa va ser en un hospital públic, igual que l’alta. Soc una persona que està en tractament. Vaig tenir un episodi d’ansietat molt fort, i el metge va considerar que havia tingut una recaiguda i que era millor que m’apartés de la feina uns dies. I és el que he fet. He marxat al meu poble, tot i que els periodistes s’hi van traslladar, però vaig estar bastant aïllada, i sense veure televisió”. I preguntada per si està soltera i sense compromís ha respost: “Doncs sí, això sembla”.

Marta Riesco i Antonio David Flores – Telecinco

El presentador del programa dels matins de Telecinco, Joaquín Prat, també li ha preguntat per si la ruptura és definitiva, però en aquest assumpte no s’ha volgut pronunciar contundentment i ha dit: “Això no t’ho puc dir, però el temps ho dirà. La meva àvia sempre em deia una frase que m’agrada molt: ‘Si és per tu ni encara que et treguis, i si no és per tu ni que t’hi posis’. Suposo que si és per a mi ell ho farà veure, i sinó, doncs res”.

“Estic més tranquil·la”

Joaquín Prat també li ha preguntat si ha tingut contacte amb l’exguàrdia civil des del dia que ella va fer pública la ruptura. “No respondré a aquesta pregunta, però estic més tranquil·la, és tot el que vull dir. I no vull entrar en els detalls perquè m’he adonat que el nivell d’exposició al qual he estat sotmesa per ser sincera i no pensar les coses ha estat massa per a mi. He respost a preguntes que potser no hauria d’haver respost”, ha assenyalat la periodista.