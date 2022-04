Demanen presó per a Rocío Flores: “És una p… assassina”

Rocío Carrasco torna a ser protagonista de l’actualitat després d’uns mesos allunyada dels focus. La filla de Rocío Jurado va fer parlar moltíssim l’any passat amb el seu documental, del que Telecinco n’emetrà un resum entre aquesta nit i demà. Volen tornar a emetre els moments més importants del seu testimoni, el que va derivar en l’acomiadament del seu ex, el tertulià de Sálvame Antonio David Flores. Això ha fet pensar a molts teleespectadors que podria ser una tàctica de Telecinco per aconseguir que torni a parlar-se de Rocío Carrasco, a qui haurien proposat participar a Supervivientes.

La Razón, però, treu a la llum els arguments que ha fet servir ella per declinar aquesta oferta: “Ella no té bona relació amb la productora del programa i seria contradictori anar-hi després de tot el que va passar amb l’especial sobre Olga Moreno, la dona del seu ex, i el mal que li va causar que el fill acudís a plató per felicitar-la. A més a més, Rocío encara està en procés de recuperació i no seria apropiat”.

Rocío Carrasco, en un dels especials posteriors al documental | Telecinco

Mentrestant, la seva filla també acapara titulars… encara que per un motiu totalment diferent. En el cas de la jove col·laboradora d’El Programa de Ana Rosa, avui es parla d’ella per la denúncia pública que ha fet a través de la xarxa. Des que s’emetés el documental de la mare, que molts l’han criticat sense parar. L’acusen de ser dolenta i manipuladora amb ella, fins al punt de pegar-la per poder marxar a viure amb el pare.

Alguns no li perdonen l’actitud que va tenir quan era adolescent, com és el cas d’un usuari de Twitter que arriba a titllar-la d’assassina: “Rocío Flores continua sense reinserir-se en la societat després d’una pallissa gairebé de mort a la seva mare“, diu un. El més greu? Un compte que demana presó per a ella: “Demanem presó per a una delinqüent que no ha pagat la seva pena, no l’ha complert i no ha rebut teràpia per a reintegrar-se en la societat. Rocío Flores és una p… assassina, com hauria d’haver estat la mare per no haver parit un engendrament així, que dones p… vergonya aliena”.

Rocío Flores sigue sin reinsertarse en la sociedad tras una paliza casi de muerte a su madre Rocío Carrasco #APOYOROCIO16A #VivaLaVida500 #MareaFucsia pic.twitter.com/LLX9q3m00X — Rafael García López 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇸 (@RafaelGarciaLAF) April 16, 2022

Davant d’unes paraules tan dures, com era d’esperar, Rocío Flores ha demanat justícia: “I així va la vida amb coses com aquesta. És una vergonya haver de suportar i suportar això. Fins on pot arribar l’ésser humà? Prendré les mesures necessàries”.