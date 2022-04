Marta Riesco confirma la reconciliació amb Antonio David Flores

Ja és oficial: Marta Riesco i Antonio David Flores s’han reconciliat i tornen a ser parella. Ha estat la pròpia periodista la que ho ha confirmat aquest dilluns a ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa. “En aquest temps boig, tots dos hem comès errades. I jo volia portar una vida normal. Des que ell va anunciar la seva separació públicament em semblava que ja era un temps prudencial per fer vida normal. Jo vaig dir molt clarament que no volia viure amagada”, ha començat explicant Marta.

“Jo soc una noia a la que li ve de gust viatjar i fer coses. I viure amb ell. Estic enamorada, estic feliç, i vull fer una vida el més normal possible, respectant a totes les parts, però dins de la normalitat”, ha deixat clar la periodista. Per la seva banda, Joaquín Prat li ha preguntat si aquesta va ser la condició per tornar a reprendre la relació amb l’exguàrdia civil, i ella ha respost: “Bé, de fet, van haver-hi moltes converses, que es quedaran en la intimitat, òbviament”.

Marta Riesco i joaquín Prat | Telecinco

“Jo també vaig fer coses malament, com exposar les coses públicament. I, per suposat, la ruptura del dia del meu aniversari. Teníem moltes coses per aclarir. Va ser un acord una mica dels dos. Tenim clar que volem estar junts, però hi ha algunes coses que hem de respectar”, ha dit Marta, que ha concretat: “Ell mostrarà el respecte cap a mi fent una vida normal amb mi, i jo el mostraré tancant la boca i no parlant en públic“.

“Ell m’ha dit que entén tot el que jo li dic, i jo també entenc tot el que ell em diu. Amb el temps s’arreglaran les coses que no estan bé. I suposo que en algun moment ell donarà el pas de deixar la casa on encara conviu amb la seva exdona”, ha conclòs Marta Riesco.