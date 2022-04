La dura decisió de Marta Riesco per a protegir la seva salut mental

La ruptura de Marta Riesco i Antonio David Flores és, sens dubte, la notícia del mes en el món del cor. La periodista va decidir trencar amb l’exguàrdia civil després que aquest no anés a la seva festa d’aniversari, i es quedés a Màlaga, on encara conviu amb la seva exdona, Olga Moreno. De fet, la pròpia Marta Riesco ha explicat que ella ha intentat parlar amb Antonio David però que ell no li agafa les trucades. Tot fa molt mala pinta…

Marta Riesco | Telecinco

I arran d’aquesta ruptura i de tot el rebombori mediàtic que s’ha generat, la periodista ha pres una decisió: abandonar les xarxes socials. Ella, que era molt activa, ha penjat un missatge al seu Instagram on s’explica: “Necessito evadir-me de tot…de tanta crítica, de tanta exposició, de tantes provocacions, de punts i tants comentaris negatius de gent que no em coneix. Necessito respirar i comprovar que continua havent-hi llum tot i que el túnel es torna més fosc per segons”, ha començat dient als seus seguidors.

I ha afegit: “Necessito uns dies per a trobar-me i per a refugiar-me en els meus. Soc valenta, forta i ho he donat tot per la raó més meravellosa i poderosa que existeix, l’amor. Tornaré amb la mateixa llum i amb la mateixa alegria que em caracteritza, això us ho prometo. Gràcies per tots els que sempre hi sou…No tinc por, només he perdut una mica de força i moltes ganes”.

Però la periodista ha avisat als seus seguidors: “Les recuperaré”. I ha enviat un missatge molt contundent relacionat amb la salut mental: “En res estic de tornada. Trieu la salut mental per sobre de tot i de tots“.