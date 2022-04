Jorge Javier Vázquez critica durament a Marta Riesco

Dures paraules de Jorge Javier Vázquez contra Marta Riesco. El presentador televisiu ha escrit un nou post al seu blog de la revista ‘Lecturas’, on critica durament a la periodista. “Marta Riesco és un exemple a no seguir. El seu cas hauria d’estudiar-se a totes les universitats del món: com una dona pot fer malbé la seva vida professional en tres quarts d’hora. Marta és una reportera que complia adequadament la seva feina. No resultava simpàtica, que per als programes d’entreteniment és un plus, però la seva antipatia tampoc grinyolava en excés”, comença escrivint Jorge Javier.

I continua: “El cas és que tampoc crec que sigui antipatia. És que ella sempre ha pensat que la seva tasca no ha estat la de reportera, sinó que el seu lloc en el món era justament el contrari: que parlessin d’ella. D’aquí ve que sempre s’hagi mogut amb l’afany de tocar pèl d’artista a veure si, de rebot, se li trasplantava un a ella i creixia en el seu cuir cabellut la mata de la popularitat”.

Marta Riesco deixa en calces a la torre Eiffel

“Però no. Marta Riesco no ha estat cridada a convertir-se en una ‘celebrity’. Que parlin de tu no vol dir que ho siguis, sinó que t’has convertit en més o menys coneguda per al públic per repetició, no perquè ostentis alguna gràcia. La Riesco té un concepte de si mateixa tan elevat que deixa en calces a la torre Eiffel, alguna cosa que no és d’estranyar si tenim en compte que al seu costat compta amb una figura que és tot un enciclopedista”, afirma el presentador de ‘Sálvame’.

Marta Riesco – Telecinco

A més, Jorge Javier afegeix: “Però no ens sentim enganyats: Marta Riesco és carn de canó. Una dona envanida i poc astuta amb la qual no aconsegueixes empatitzar encara que la vegis plorant a doll. Perquè en realitat t’és igual que rigui, plori, faci el pi pont en calces o et canti ‘La traviata’ en arameu. Marta ja no és una professional. És una absurda ànima en pena que es passeja de plató en plató reclamant respecte quan ella mateixa li perd al presentador Joaquín Prat sempre que té ocasió”.

i, a continuació, Jorge Javier lloa a Joaquín Prat: “I Joaquín aguanta perquè és un sant, però arribarà el dia en què, amb tota la raó del món, li dirà: ‘Mira, Marta Riesco, ves-te’n a la merda’. I llavors els ofesos s’emportaran les mans al cap i exclamaran que un presentador no ha de perdre mai les maneres. Però la gent amb sang a les venes pensarem: ‘Fill meu, quant has aguantat'”.

I, finalment, conclou: “Marta dona mal rotllo. No juga net i es pensa que és una estrella, no ja emergent, sinó plenament consolidada. Però, Marta, filla meva, fes-me cas, que començo a ser molt gran. La nostra professió és una ciutat molt petitona en la qual ens coneixem tots. I la gent té memòria. I alguna hi haurà que ni perdoni ni oblidi. I quan tinguin oportunitat, et posaran davant dels teus nassos els seus precs i preguntes. Potser no ho saps perquè vius entre ‘stories’ i fotografies “robades”, però ara com ara, professionalment, estàs com Bruce Willis en ‘El sexto sentedo’”.