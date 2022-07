Jaume Guardiola és el nou president del Cercle d’Economia

Jaume Guardiola es converteix en el nou president del Cercle d’Economia. Després d’un recompte llarg i gran expectació dels socis, amb una participació del 76,1%, Guardiola ha aconseguit avançar a Rosa Cañadas i proclamar-se com a president de l’entitat amb un total d’un 70,8% dels vots. En xifres concretes, han votat 895 socis. Així doncs, el preferit i escollit a dit per Javier Faus, el fins ara president, ha acabat guanyant. Des del faristol ha agraït la confiança i participació dels socis mentre donava el seu discurs: “Ara ve la part complicada de ser el president del Cercle d’Economia que és satisfer les altes expectatives dels socis”. Tot i això ha afirmat que vol celebrar aquesta victòria perquè la desitjava: “Em sento molt feliç perquè és la institució que m’estimo, que sento molt meva”.

Aquest dimarts s’han tancat les urnes del Cercle d’Economia que decidien la futura Junta Directiva de l’entitat. Les dues candidatures han aportat la seva pròpia junta i, per tant, no només s’ha proclamat una victòria individual sinó que tota la junta canviarà. Cañadas es presentava com la candidatura més renovada, amb més quantitat de joves en la junta directiva i “ganes d’obrir-se a Europa”. Tot i això no ha pogut fer res davant de la candidatura “continuista” de Guardiola, que ha acabat guanyant amb un total de 634 vots davant dels 243 vots de Cañadas, que acumula un 27,2% dels socis.

Jaume Guardiola i Javier Faus, desprès de la proclamació dels resultats de les eleccions al Cercle d’Economia / ACN

Tanmateix, el nou president ha volgut adreçar-se a la seva contrincant i li ha agraït la cursa que han fet. A més, ha assegurat que es “vol reunir amb ella la seva candidatura per captar l’essència del que el Cercle ha de ser”. Tot i que Cañadas no ha volgut parlar en públic, uns minuts després ha fet unes declaracions en privat on ha agraït la dedicació al seu equip, però ha recordat que “han posat propostes sobre la taula i ha convidat a la nova junta a tenir-les en compte”.

L’expresident ha fet l’entrega del “martell” a Guardiola per simbolitzar el relleu de la presidència: “Et passo el que necessitaràs a les reunions de la Junta”, ha somrigut Faus. En aquest sentit, l’expresident ha volgut agraïr els dos candidats la seva participació per intentar “millorar el cercle”. També ha aprofitat el moment per fer un repàs de la seva presidència i ha reafirmat el “coratge” de la seva junta. També ha volgut deixar clar que hi ha qüestions, com per exemple d’ampliació de l’Aeroport del Prat, que “queden pendents per la nova candidatura”, ha conclòs el ja expresident.

Les primeres eleccions del Cercle d’Economia

Aquestes han estat les primeres eleccions que ha tingut el Cercle d’Economia. En tot moment, l’expresident de l’entitat triava a dit el seu successor i aquest era avalat per la resta dels socis. Tot i això aquest any “ha estat impossible arribar a un consens”, tal com explicava Guardiola en el debat entre els candidats. D’aquesta manera Cañadas i Guardiola s’enfrontaven per primera vegada en unes eleccions turbulentes, on la recollida d’avals ja semblava donar la victòria clara al nou president.

Rosa Cañadas i Jaume Guardiola, els dos candidats a la presidència del Cercle d’Economia / Mireia Comas

Les turbulències han marcat aquestes eleccions, ja que la candidatura de Cañadas va denunciar que hi havia moviments irregulars en l’adhesió de nous socis. Per a ells, la candidatura de Guardiola estava torpedejant les inscripcions per benefici propi. Tot i això, el mateix cercle va investigar la qüestió i va decidir que simplement hi havia hagut “problemes externs” a les candidatures.

El Cercle d’Economia es queda a Barcelona

Amb la victòria de Guardiola també guanya Barcelona, ja que el nou president ja va afirmar que la reunió anual de l’entitat es quedaria a Barcelona, concretament a l’Hotel W, que ha sigut la seu de la reunió els últims dos anys. “La reunió a Barcelona posiciona la ciutat”, afirmava Guardiola. Així doncs, la idea de tornar a Sitges -on originàriament es feia la reunió- ha quedat esborrada amb la pèrdua de Cañadas, que era qui defensava que se’n fessin dues, Barcelona i Sitges.