El PSOE segella els canvis a la cúpula pensant en les eleccions del 2023

El PSOE escalfa motors electorals. El comitè federal que té lloc aquest dissabte a partir de les 10.30 hores renovarà la seva cúpula per encarar la darrera part de la legislatura amb la vista posada en els comicis espanyols de 2023. La convocatòria del màxim òrgan del partit entre congressos arriba després que el Partit Popular guanyés per majoria absoluta les eleccions autonòmiques a Andalusia i en un moment en què el CIS, per primer cop, posa als populars per davant dels socialistes en intenció de vot. El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advocat per donar protagonisme en l’estructura orgànica del partit a membres del govern espanyol.

El degoteig de canvis en l’executiva dels socialistes, que s’han anat anunciant durant la setmana, es va precipitar arran de la dimissió de la vicesecretària general del partit, Adriana Lastra, comunicada dilluns per motius personals i de salut. A Lastra la substitueix la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, un dels “pilars” de l’executiu espanyol en paraules de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Montero va fer de portaveu del govern espanyol fins fa un any quan va ser rellevada per la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i ara Sánchez la situa com a número dos del PSOE.

El PSOE també fa un canvi de portaveus a partir d’aquest dissabte

Una altra decisió de Sánchez que se segellerà aquest dissabte és el canvi de portaveus al Congrés i al partit. El líder dels socialistes repesca l’exlehendakari Patxi López i el posa com a portaveu parlamentari en lloc d’Héctor Gómez, que tan sols ha exercit el càrrec 10 mesos. La ministra d’Educació, Pilar Alegría, serà la nova portaveu del PSOE i rellevarà Felipe Sicilia.

Un altre membre del Consell de Ministres que entrarà a l’executiva és el titular de Cultura i president del PSC, Miquel Iceta, que serà el nou secretari de Memòria Democràtica en substitució de López. Els tres ministres compaginaran els càrrecs al partit amb les seves carteres al govern espanyol. Sánchez mantindrà en els càrrecs al secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, i a la portaveu al Senat, la socialista catalana Eva Granados.

Dos catalans al nucli dur intern del PSOE

En paral·lel als canvis en l’executiva del partit, Sánchez crearà un nucli dur intern integrat per nou membres. Hi seran Montero, Alegría, López i Iceta així com la portaveu de l’executiu espanyol, Isabel Rodríguez, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el seu cap de gabinet a La Moncloa, Óscar López. El líder del PSOE també hi inclourà Cerdán i Granados.

Miquel Iceta, a l’arribada al plenari del Congrés del PSC aplaudit per Salvador Illa/PSC

Sánchez reforça el paper dels membres de l’executiu espanyol en l’estructura del partit en un transvasament de La Moncloa a Ferraz -seu del PSOE a Madrid-. El president introdueix els canvis amb l’objectiu de muscular el partit de cara a les pròximes eleccions espanyoles quan el PP liderat per Alberto Núñez Feijóo està en alça a les enquestes i amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, tractant de reunir l’espai a l’esquerra del PSOE al voltant del seu projecte ‘Sumar’.

La setmana passada, Sánchez ja va tractar de sacsejar el tauler polític amb l’anunci al debat de política general de mesures extraordinàries en resposta a la inflació. Concretament, el president espanyol va anunciar impostos a la banca i a les empreses energètiques així com la gratuïtat de Rodalies entre setembre i desembre.