PSOE i PP volen reformar les euroordres perquè no hi hagi més casos Puigdemont

PP i PSOE han pactat en una resolució al Congrés dels Diputats que el cas de Carles Puigdemont no es pugui tornar a produir. Pretenen aconseguir-ho a partir d’una reforma de l’euroordre. Aquesta resolució presentada pels populars es va aprovar aquest dijous al Congrés, tot i que no s’ha sabut fins aquest dissabte, quan ho ha avançat el diari ABC. La intenció és fer aquesta reforma en el moment en què Espanya presideixi la Unió Europea. Això succeirà l’últim semestre del 2023, concretament en els mesos de juliol, agost, setembre, octubre i desembre.

La iniciativa la van pactar els dos partits majoritaris del Congrés a proposta dels populars, que venen la mesura com un “reforç de l’Estat de dret” que s’ha d’incloure a la política comunitària per tal d’evitar que altres països europeus impedeixin l’entrega d’exiliats “emparant-se en subterfugis legals”, el que segons el PP ha fet Carles Puigdemont.

“Reforçament de l’estat de dret”

Concretament el text que es va aprovar dijous amb una reforma exprés del poder judicial espanyol assegurava que amb aquesta resolució s’ha d'”impulsar el paper d’Espanya a la Unió Europea” a través d’una agenda “ambiciosa” i amb “ocasió de la presidència espanyola de la Unió”. Els populars i els socialistes pretenen que “contempli entre altres mesures el reforçament de l’estat de dret amb la reforma de l’Euroordre“. El Congrés li va donar llum verda el passat dijous amb 216 vots a favor i 63 en contra. Únicament Vox s’hi va abstenir, però el PP i el PSOE ho podien tirar endavant únicament amb els seus vots.

L’última notícia sobre les euroordres afavoreix les intencions de PP i PSOE de fer tornar Puigdemont per empresonar-lo. De fet, el general del TJUE Jean Richard de la Tour va defensar que les euroordres de Pablo Llarena estan justificades i va instar a Bèlgica a justificar que no retorni els exiliats a Espanya si el seu argument és que els drets dels exiliats no estan garantits.