El PP s’abstindrà en la votació d’extensió del decret anticrisi de Sánchez

Fonts del Partit Popular han assegurat que la formació liderada per Alberto Nuñez Feijóo, s’abstindrà en la votació d’aquest vespre al Congrés sobre l’extensió del decret anticrisi fins el 31 de desembre. Fonts de la formació conservadora apunten en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies que el pla de Sánchez és “insuficient i incomplet”, però s’abstindran perquè hi ha una “rectificació” sobre la baixada d’IVA a l’electricitat.

Un altre motiu per abstenir-se i no votar ‘no’ és que hi ha ajudes directes a les rendes més baixes per pal·liar els efectes de la inflació desbocada -més del 10%- de l’estat espanyol, encara que sigui “mínimament”. El govern espanyol no necessitava d’aquesta abstenció per tirar endavant el decret anticrisi, ja que tenien els vots assegurats dels socis d’investidura, però ho han valorat positivament.

Les mesures de Sánchez per frenar la crisi econòmica

Algunes de les mesures que inclou aquest decret són la pròrroga del descompte de 20 cèntims en gasolina i dièsel, una rebaixa del 30% en el preu d’abonaments de transport autonòmic i local -que les comunitats poden ampliar fins el 50% com és el cas de Catalunya-, la gratuïtat de Renfe per als abonaments de més d’un viatge, l’augment del 15% de les pensions de jubilació i invalidesa i la creació d’un xec de 200 euros per a treballadors, aturats i autònoms amb ingressos baixos.

Totes aquestes mesures de Sánchez estaran en vigor fins el pròxim 31 de desembre i inclouen algunes demandes del PP com ara la rebaixa del 5% de l’IVA en l’electricitat. Tot i incloure aquesta exigència dels populars, aquests assenyalen que falten encara “mesures específiques per a la classe mitjana”. També exigeixen que aquestes “abarateixin el cost de l’administració amb l’executiu més car de la història”.

Les fonts del PP consultades per l’ACN rebutgen les mesures fiscals que ha anunciat el president espanyol perquè creuen que estan “inspirades en la doctrina econòmica de Podem”. Per això han dit que “no podem acompanyar el PSOE en el seu intent de marcatge a la vicepresidenta Díaz”.