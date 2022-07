L”ABC’ catapulta el PP i Feijóo milloraria els resultats de Rajoy

Només tres mesos després de l’elecció de Feijóo com a nou líder del Partit Popular, diferents enquestes ja li comencen a donar com a gran victoriós de les properes eleccions espanyoles de l’any que ve. Si El País i El Mundo li donaven un gran marge de victòria per davant del PSOE, l’ABC catapulta el PP fins als 36% dels vots, un percentatge superior als resultats de Rajoy l’any 2016, quan va obtenir-ne fins a un 33%.

Això implicaria assolir la xifra d’entre 155 i 159 diputats, amb la possibilitat d’aconseguir governar amb majoria absoluta amb l’ultradreta de Vox, que disminueix dels 52 diputats i 15,1% del sufragi de l’any 2019, als 37-39 diputats i 13,6% dels vots. Per tant, l’auge de Feijóo suposaria una reducció considerable de més d’una dotzena de diputats per part de l’ultradreta.

L’esquerra podria perdre fins a 45 diputats

El PSOE patiria una gran caiguda de més d’una vintena d’escons, passant dels 120 diputats del 2019 i 28% dels vots, als 94-98 seients al Congrés i 24,3% dels sufragis que preveu l’ABC. Aquesta caiguda dels socialistes vindria acompanyada d’una gran revés electoral per part de Podem. I és que perdria gairebé la meitat dels diputats, passant dels 35 del 2019 als 16-18 que preveu l’enquesta. Tot esperant la nova plataforma de la líder de Podem, Yolanda Díaz, l’esquerra podria perdre fins a 45 escons en només 4 anys.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, durant el consell nacional extraordinari / ACN

L’independentisme calcaria resultats

D’altra banda, mentre que Ciutadans no obtindria ni un sol seient al Congrés, l’independentisme assoliria exactament el mateix resultat que l’any 2019. ERC es consolidaria com a força hegemònica de l’independentisme al Congrés amb 13 diputats, i Junts i la CUP n’obtindrien 8 i 2 respectivament.

Els partits que millorarien resultats serien el PNB, passant de 6 diputats a 7, mentre que Bildu repetiria resultats (5). Formacions com Más País (3), BNG (1), PRC (1), Teruel Existe (1), mantindrien resultats, mentre que Coalició Canaria perdria un seient i Navarra Suma desapareixeria del Congrés.