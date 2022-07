Feijóo troba “sorprenent” que la Generalitat aprovi els pressupostos de l’Estat

El president del PP, Alberto Nuñez Feijóo, troba “sorprenent” que l’independentisme aprovi els pressupostos de l’Estat. “Els de la Generalitat diuen que el problema és Madrid, quan son ells els qui aproven els pressupostos de l’Estat“, ha assegurat abans d’assenyalar que “és sorprenent”. Des d’un acte de l’Escola d’Estiu del PPC a Cerdanyola del Vallès, el líder de l’oposició espanyola ha acusat el Govern de Pere Aragonès de “desconnectar” de la ciutadania i “oblidar-se” que governa per tothom.

En paral·lel, Feijóo ha dit que “cada vegada hi ha més catalans interessats en cicatritzar ferides i viure en pau”, així com “exercir els seus drets, que se’ls respecti i complir les lleis”. Juntament amb el president del PP català, Alejandro Fernández, Feijóo ha assegurat que “acreditar” que algú és “més català” que un altre és “el contrari del que cal fer”. Per això el líder popular ha dit que a l’independentisme li cal “humilitat”.

Reivindica la “política útil” del PP

El líder del PP ha subratllat que l'”únic model” vàlid és el del seu partit perquè és el que permet arribar a la majoria de la ciutadania. Aquest model, ha dit, és el de la “política útil”. En aquest sentit ha volgut tancar files amb altres dirigents del PP, en especial Isabel Díaz Ayuso. Feijóo ha asseverat que totes les estratègies que puguin haver-hi dins de la formació són bones perquè el PP “sap que la política ha de ser útil”.

El Parlament rebutja vetar els pressupostos espanyols

Precisament aquesta setmana el Parlament de Catalunya ha rebutjat vetar els pressupostos generals de l’Estat encara que no liquidi les inversions pendents. La proposta de Junts ha estat desestimada pel Parlament i el més curiós ha estat que Esquerra Republicana hi ha votat en contra. Això ha suposat que finalment el Parlament hagi rebutjat vetar els pressupostos espanyols gràcies, en part, als vots del grup parlamentari d’ERC.