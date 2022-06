Junts demana que el Parlament boicotegi els pressupostos de l’Estat

L’incompliment de les inversions acordades inicialment per a Catalunya durant el 2021 ha provocat un allau de crítiques a l’Estat. Ara, Junts per Catalunya ha demanat als partits del Parlament que boicotegin els nous pressupostos de l’executiu de Pedro Sánchez si no es liquiden les inversions pendents d’execució pel 2021 i el 2022. La petició s’ha portat a terme a través d’una moció que es votarà el pròxim ple. El diputat de Junts, Joan Canadell, ha assegurat que l’objectiu del boicot és pressionar el govern espanyol perquè entengui que “no pot aprovar pressupostos any rere any sense complir-los”.

ERC, el PDeCAT, PSC i Podem van donar el seu vistiplau als pressupostos espanyols, mentre que Junts hi va votar en contra. En aquest sentit, l’expresident de la Cambra de Comerç ha insistit que els partits catalans no poden donar suport a nous pressupostos si continuen incomplint-se.

Demanen que hi hagi dos pressupostos a Catalunya

En paral·lel, també estan en joc els pressupostos catalans per al pròxim any. La conselleria d’Economia, en mans de Junts i liderada per Jaume Giró, és l’encarregada de preparar-los i Canadell li ha demanat que prepari “un pressupost alternatiu sense dèficit fiscal” per al 2023. El diputat de Junts ha recordat que durant l’any 2022 Catalunya aportarà a l’Estat 52.900 milions d’euros en concepte d’impostos, mentre que només gaudirà de 35.100 milions segons recull el pressupost establert.

L’elaboració d’aquest pressupost alternatiu a Catalunya té com a propòsit saber quines actuacions es podrien dur a terme si l’executiu català gestionés tots els impostos que paguen els ciutadans de Catalunya i com afectaria la seva vida. Si el Govern administrés tots els diners, ha dit, es podrien reduir les ràtios a les aules, “solucionar les llistes d’espera” de la sanitat pública i “invertir com els països nòrdics” en recerca i desenvolupament, ha indicat Canadell.