Junts valida David Torrents com a secretari d’organització

Junts per Catalunya ha donat llum verda a David Torrents per ser el nou secretari d’organització del partit, però li han calgut dues votacions. En aquesta segona i definitiva votació Torrents ha obtingut el suport del 60% dels militants que han votat. Torrents és una figura propera a Laura Borràs, la nova presidenta del partit, i ha rebut la benedicció de Jordi Turull, que ha assegurat la pau social a Junts.

Tot i aquesta benedicció, Torrents no va aconseguir els suports suficients al congrés d’Argelers segons s’estableix al reglament intern de la formació. Tot i així, Turull va optar per tornar a votar, però en la nova consulta hi ha hagut una participació encara més baixa que no ha arribat al 60%. Tanmateix ha servit per donar llum verda a Torrents com a secretari d’organització i Ester Vallès i Lluís Guinó com a nous vocals de l’executiva.

En un comunicat que s’ha publicat aquest dijous Turull insisteix que està satisfet perquè “demostra l’esperit unitari dels afiliats i afiliades de Junts”. El secretari de Junts creu que la seva candidatura mostra “l’equilibri en l’acord de la candidatura unitària” amb Laura Borràs.

Turull i Borràs van acordar tenir càrrecs en peu d’igualtat per liderar el partit i en el congrés de Junts van buscar blindar la formació i unir els dos corrents del partit. Borràs té funcions més executives que les que tenien Carles Puigdemont i Jordi Sànchez i té el mateix pes que Turull a l’hora de marcar el full de ruta de la formació.

Torrents ha guanyat una segona votació on s’havien canviat les regles

Com que va obtenir pocs suports en la primera votació, Turull va sotmetre la militància a una segona ronda, aquest cop amb regles diferents. S’ha fet una consulta telemàtica en dos dies on els afiliats han pogut votar en contra o a favor de Torrents per ocupar aquest càrrec. També s’ha votat per Vallès i Guinó com a vocals de l’executiva. A Guinó el va proposar Turull per substituir Miquel Sàmper, que havia renunciat per incompatibilitat com a membre de la Comissió Jurídica Assessora del Govern.

