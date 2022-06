ERC critica l’Estat per presentar plans “obsolets” per la falta d’inversió

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta ha criticat l’Estat per intentar tornar a obrir projectes que segons el partit “estan obsolets”, després de l’allau de crítiques que van rebre per la poca inversió estatal a Catalunya on es van executar menys del 40% de les inversions planejades en els Pressupostos del 2021. De fet, Vilalta s’ha referit a un pla en concret, el del Quart Cinturó, unes noves carreteres que segons la portaveu no ajudarien a la situació catalana actual. “Que no ens intentin compensar les manques històriques de la xarxa ferroviària amb més quilòmetres de via per carrereta d’una proposta obsoleta com pot ser la del Quart Cinturó”, s’ha queixat Vilalta.

La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez | Europa Press

En unes declaracions en roda de premsa aquest dimarts, la portaveu d’ERC ha recriminat la falta de comunicació de l’estat espanyol amb el govern català. En aquest sentit, ha reivindicat la necessitat de crear plans de transport conjunts, pensant en el territori i ha demanat que les decisions siguin “de consens”. “Generem un consens, decidim des d’aquí, que les pagui qui les hagi de pagar, però que no ens les imposin”, ha dit la portaveu d’ERC, que plantejarà una proposta “alternativa” sobre el Quart Cinturó.

Les declaracions del ministeri que han encès ERC

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar el passat divendres el conveni per ampliar l’autovia B-40 per enllaçar Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès, tot i que encara no té definit ni traçat, ni calendari ni pressupost. Aquesta notícia no ha semblat gens bé al partit i Vilalta ha carregat contra la mateixa ministra a qui li ha recriminat que la seva visita va ser “més electoral que institucional”. A més, també ha retret que els socialistes que no compleixen els compromisos, fent referència a les xifres d’inversió dels Pressupostos del 2021,on l’execució va ser mínima per Catalunya.