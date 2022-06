ERC avisa el govern espanyol que sense confiança no hi haurà pressupostos

Tornen les crítiques d’ERC al govern espanyol. Després que Aragonès definís la gestió del cas Pegasus com a “punt d’inflexió”, la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha dit contundenment que ja no confia en el govern espanyol. De fet, en aquest sentit, ha afirmat que sense aquesta falta de confiança no hi podran haver nous acords, un avís de cara als pressupostos generals de l’Estat del 2023 que l’executiu central té previst aprovar abans que acabi l’any.

Vilalta ha instat a Sánchez a aprofitar totes les comissions bilaterals per “retre comptes” i “oferir compensacions” per la manca d’inversions executades. “Mentre no compleixin es compleixin els acords, no hi podrà haver pactes entre ERC i la Moncloa”, ha afirmat la portaveu republicana.

Crítiques contra la proposta del Quart Cinturó del Vallès

Pel que fa a les inversions, Vilalta ha carregat molt durament contra la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que divendres passat va venir a Catalunya per oferir un acord sobre el Quart Cinturó del Vallès. El govern de la Generalitat va negar-se a reunir-se amb la ministra per protestar per la manca d’inversions de l’Estat a Catalunya.

En referència a la propsta del Quart Cinturó del Valllès, que significaria ampliar la B-40, la portaveu d’ERC ha reiterat que qui ha de decidir això és el propi territori, inclohent la Generalitat i els consistoris afectats de “forma conjunta”. ERC creu que aquesta proposta és “històrica, obsoleta i caduca” i pretén millorar la connexió per carretera i reforçar les infraestructures dels trens.

Gabriel Rufián com a “gran actiu”

També s’ha pronunciat sobre la polèmica de Rufián, qui va titllar a Puigdemont de “tarat” per haver declarat unilateralment la independència. Tot i haver-se disculpat, les crítiques han estat presents i Marta Vilalta l’ha volgut defensar. “Sense dubte és un gran actiu, i que seria un gran candidat”, fent referència a la possibilitat que encapçali les municipals a Santa Coloma de Gramenet.