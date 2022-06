L’Estat difon dades negatives d’inversió estrangera a Catalunya poc després de la polèmica de l’execució dels pressupostos

Dues setmanes després de la polèmica de l’execució de l’Estat, molt per sota del que s’havia acordat en els pressupostos del 2021, el ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat aquest dilluns les dades d’inversió estrangera a Catalunya, i no són favorables tal com les presenta. De fet, segons les dades del govern espanyol, la inversió ha caigut un 33,6% durant el primer trimestre del 2022, respecte el mateix període de l’any passat. Unes dades el departament d’Empresa i Treball veu com a “poc exactes”, ja que aquesta classe d’estudis necessiten molt més temps per desenvolupar-se a causa de la “volatilitat d’aquestes inversions”. “Estem parlant de períodes d’anys”, han explicat fonts d’Acció -l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa- a El Món.

Les dades publicades pel ministeri deixen Catalunya en una posició més fràgil que la de l’any passat, ja que sembla que les inversions fetes no han aconseguit recuperar-se igual que l’economia catalana. Tot i això, el departament d’Empresa adverteix que és complicat fer estudis amb terminis de temps tant curts, ja que les dades “són volàtils”, és a dir, no es pot esperar que en tres mesos les inversions siguin significatives, “suficients per fer-ne un estudi”, han assegurat fonts d’Acció. D’altra banda, també han mencionat que els estudis internacionals són més llargs i es fan en períodes d’anys. “Des del departament els fem a cinc anys vista”, han dit.

A Madrid plouen els milions

Una altra de les grans polèmiques d’aquestes dades és, la comptabilització que fa l’Estat de l’inversió i producció de les empreses internacionals que tenen la seu social fora de Catalunya. En aquest sentit, el Departament d’Empresa ha assegurat que la producció que es fa a una fàbrica d’una empresa estrangera a Catalunya que té la seu social en un altre lloc comptabilitza per la localització de la seu social i no per la ubicació de la fàbrica que produeix. “Sabem que són les dades oficials i és el que tenim, però hi ha matisos a tenir en compte”, han recordat fonts d’Acció.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent durant la presentació de l’informe del sistema català de start-ups / ACN

Igual que va passar amb l’execució dels pressupostos del 2021, on Madrid va aconseguir gairebé un 200% de l’inversió, mentre Catalunya es va queda a menys del 40%, la inversió estrangera que comptabilitza el ministeri és exactament igual. Segons les dades proporcionades aquest dilluns, el total d’inversió estrangera ha sumat 6.776,6 milions d’euros, dels quals més de la meitat a la Comunitat de Madrid. Això es deu a la polèmica de les seus socials, ja que la majoria d’empreses estrangeres tenen la seva seu a Madrid, tot i que la seva producció es faci en un altre lloc.

Com es comptabilitzen les dades a Catalunya

Tal com han indicat les fonts del Departament, hi ha maneres de comptabilitzar les dades de manera exacta, o almenys apropar-se més al resultat final. Així doncs, Acció utilitza tres paràmetres clau, les dades de les empreses que hi treballen directament, les dades del diari nord-americà Finantial Times i les dades empresarials de què disposen. En el cas de la segona opció, han especificat que són “dades orientatives, ja que es publiquen les inversions anunciades i el govern català i espanyol comptabilitzen les inversions executades”. Amb tot, doncs, sembla que les dades proporcionades són reals, però esbiaixades, i sembla que l’Estat necessiti justificar la seva falta d’inversió en el territori amb la falta de potencial tractor.