Bolaños exigeix a Feijóo una resposta davant els àudios de Cospedal i Villarejo

El ministre de Presidència, Fèlix Bolaños, ha demanat al president del PP, Alberto Nuñez Feijóo, que respongui pels àudios de l’excomissari de la policia patriòtica, José Manuel Villarejo, i l’exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, que va publicar aquest dijous el diari El País. En aquests àudios els dos conspiren contra Podemos i asseguren que els buscaran “la ruïna”. “Té alguna cosa a dir Feijóo a això? O pot conviure amb tota normalitat immune a la corrupció que aguaita al seu partit?”, ha preguntat el ministre espanyol retòricament. Immediatament després l’ha instat a obrir un expedient a Cospedal o a investigar-la. “Ho normalitzarà?”, s’ha preguntat.

El ministre de la Presidència ho ha dit aquest divendres en roda de premsa després de la reunió amb la consellera de Presidència del Govern, Laura Vilagrà. En aquesta compareixença Bolaños ha dit que Feijóo hauria de respondre “el més aviat millor” a aquests àudios sobre Podemos i deixar clar si ho considera només “lleu”. “La capacitat de sorpresa amb la corrupció que va viure el PP s’ha esgotat”, ha assegurat.

Els àudios demostren la conspiració contra Podemos: “Els buscarem la ruïna”

En aquests àudios d’El País Villarejo assegura que juntament amb Cospedal “buscarà la ruïna” al partit d’El Coletas, com ells es refereixen a Pablo Iglesias, a qui insulten reiteradament. La conversa de l’excomissari i Cospedal comença amb aquesta afirmació de Villarejo: “El 2014 (…) jo tenia un segon tema de l’hòstia, que és que tenia un coronel del servei secret veneçolà que em donaria unes actes on hi havia reunions d’ETA amb el servei secret cubà i amb els de Podemos. A Veneçuela!”. Cospedal respon: “Collons, això és una bomba” i els dos celebren que puguin buscar “la ruïna” a la formació lila. Pablo Iglesias ja ha anunciat que està buscant la manera de denunciar els dos protagonistes d’aquesta conversa.