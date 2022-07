Rosell: “Villarejo em vol ajudar a esbrinar què hi ha darrera del meu cas”

L’expresident del Barça Sandro Rosell ha afirmat avui que el seu advocat ha parlat amb l’excomissari Villarejo. “Sembla que ens vol ajudar a clarificar què hi havia darrera del meu cas”, explica en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Espero que algun dia sabem qui hi havia darrera del meu cas”, ha afirmat. En aquest sentit, ha dit que s’està demostrant que el seu cas va ser un muntatge de “comissaris corruptes”. Alhora, creu que el problema és que no “va ser només” a ell. Rosell ha criticat durament el sistema judicial espanyol, ja que a parer seu si hi ha algun cas d’una persona sense proves “el mataran”.

Anuncia una querella contra tots aquells que van emetre “informes falsos”

Rosell també ha advertit que queden moltes més cintes per publicar de molts polítics i de molta més gent implicada en aquesta trama. Creu que Villarejo no actuava sol, ja que “no és possible que ell solet agafés diners dels fonts reservats”. Explica que posaran una querella contra Villarejo i contra tota aquella gent que va participar en crear informes “falsos, que el van conduir durant 2 anys a la presó. Ha matisat, però, que no posaran una querella contra Fernández Díaz, perquè no hi ha proves que estigui dins del seu cas.

L’excomissari Villarejo durant l’entrevista al FAQS / TV3

Creu que Rajoy estava al corrent del seu cas

“Sembla que Rajoy estava al cas del meu cas”, explica Rosell, qui creu que la presó no es compensa en res i afirma que no perdonarà a qui hi hagi darrera del seu cas de presumpte persecució. “O ens hi posem tots o això seguirà passant”, ha dit l’expresident del Barça. Creu que s’està donant massa poder a l’Estat i als funcionaris i creu que “ens estem fent un monstre”. Ha criticat el nivell impositiu ja que, segons ell, treballa només un 30% per ell.

L’expresident del Barça, que estava a les llistes de Villarejo, creu que hi era per haver estat a la presidència del Barça i deixar passar la Via Catalana per les instal·lacions del club, deixar l’estadi pel concert de la llibertat i posar les 4 barres a la samarreta. “Aquestes coses no van agradar massa i van anar a per mi”, diu Rosell. En referència a Alícia Sánchez-Camacho, la coneix de saludar-se. “Quan em saludava ho feia amb molta simpatia”, explica, i afirma que Camacho va demanar de posar el seu nom a les llistes de Villarejo.